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आज ही के दिन रोहित शर्मा ने जड़ा था खास शतक, विश्व कप में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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5 जून 2019 यानी आज ही तारीख को 7 साल पहले रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली थी। 2019 वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने इस दिन अपने करियर का सबसे धीमा शतक लगाया था। विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए यह पहला उदाहरण था, जहां किसी भारतीय बल्लेबाज ने शतक बनाया।

आज ही के दिन रोहित शर्मा ने जड़ा था खास शतक, विश्व कप में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे

5 जून 2019 यानी आज ही तारीख को 7 साल पहले रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली थी। 2019 वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने इस दिन अपने करियर का सबसे धीमा शतक लगाया था। विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए यह पहला उदाहरण था, जहां किसी भारतीय बल्लेबाज ने शतक बनाया, जबकि उसके अन्य बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं बना सके।

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सिर्फ 227 ही बना सकी थी दक्षिण अफ्रीका की टीम

5 जून 2019 को साउथ हैंपटन में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फाफ डुप्लेसी के 38 और डेविड मिलर के 31 रनों और पुछल्ले बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजी के कारण निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 227 रन बना सका था।

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यूजी चहल ने चटकाए थे चार विकेट, भुवी-बुमराह का गदर

इस मैच में भारत की ओर से युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर में 51 रन देकर चार विकेट हासिल किए थे। भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को दो-दो विकेट और कुलदीप यादव को एक विकेट मिला था।

भारत को लग गए थे दो शुरुआती झटके

228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और 13 रन के स्कोर पर ही पहला विकेट शिखर धवन के रूप में गिर गया था। उसके बाद जैसे ही टीम 54 रनों के स्कोर पर पहुंची थी विराट कोहली भी आउट हो गए थे।

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रोहित ने धोनी और राहुल के साथ मिलकर पारी को संभाला

हालांकि, रोहित शर्मा ने दूसरा छोर संभाले रखा और उन्होंने केएल राहुल और महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी की। पहले तो उन्होंने राहुल के साथ मिलकर 96 गेंद में 85 रनों की साझेदारी की और फिर धोनी के साथ 88 गेंद में 74 रनों की पार्टनरशिप बनाई। हार्दिक पांड्या के साथ आठ गेंदों में 17 रन की साझेदारी की।

122 गेंदों में बनाए थे नाबाद 144 रन

रोहित शर्मा इस मैच में नाबाद पवेलियन लौटे थे। उन्होंने 144 गेंदों में 122 रन बनाए थे। यह रोहित शर्मा के करियर का सबसे धीमा शतक है। उन्होंने इस मैच में 13 चौके और दो छक्के लगाए थे और 84.72 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी।

2019 विश्व कप रोहित के लिए रहा था शानदार

बता दें की 2019 का विश्व कप रोहित शर्मा के लिए बेहद शानदार गया था और उन्होंने उस वर्ल्ड कप में पांच शतक लगाए थे। हालांकि, भारत 2019 का वर्ल्ड कप नहीं जीत सका था और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया था। तब भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली कर रहे थे। उन्होंने 9 मैचों में 81 की औसत से 648 रन बनाए थे।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Rohit Sharma
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