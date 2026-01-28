टी20 विश्व कप दिलाने में ये हार्दिक-अर्शदीप निभाएंगे बड़ी भूमिका, रोहित शर्मा ने की तारीफ

संक्षेप: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह आगामी टी20 विश्व कप में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि अर्शदीप नई गेंद से कमाल का प्रदर्शन करते हैं, जबकि हार्दिक बल्ले और गेंद से बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं।

टी20 विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि आगामी टूर्नामेंट में हरफनमौला हार्दिक पांड्या और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भारत की सफलता की कुंजी होंगे। गत चैम्पियन भारत प्रबल दावेदार के रूप में टूर्नामेंट में उतरेगा। भारत ने वेस्टइंडीज और अमेरिका में रोहित की कप्तानी में टी20 विश्व कप जीता जिसके बाद रोहित ने इस प्रारूप से विदा ले ली। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में हार्दिक पांड्या ने भारत को कई मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

रोहित ने जियो हॉटस्टार से कहा, ''जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों का साथ में होना हमारे लिये बहुत सकारात्मक है क्योंकि दोनों विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अर्शदीप नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर है और शुरूआती विकेट लेता है । वह नई गेंद से और डैथ ओवरों में गेंदबाजी करता है। शुरूआत और अंत बहुत महत्वपूर्ण है और वह दोनों में मजबूत है।''

उन्होंने कहा, ''वह नयी गेंद को स्विंग कराके बायें हाथ के बल्लेबाजों को स्लिप में कैच आउट करा सकता है और दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के पैड को निशाना बना सकता है । नयी गेंद के गेंदबाजों के लिये यह कौशल काफी अहम है । वह हमेशा विकेट लेने की कोशिश करता है और यही वजह है कि वह पहला ओवर डालता है ।''

रोहित ने कहा, ''टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसने शानदार गेंदबाजी की। मुझे अभी भी याद है कि क्विंटोन डि कॉक को क्रीज पर जमने के बाद उसने आउट किया और 19वें ओवर में दो या तीन रन ही दिये जिससे दक्षिण अफ्रीका दबाव में आ गई ।'' उन्होंने कहा, ''वह टी20 विश्व कप 2026 में भी भारत के लिये अहम साबित होगा।''

हार्दिक की भूमिका के बारे में रोहित ने कहा, ''हार्दिक पांड्या जब भी टीम में होता है तो उसकी भूमिका बड़ी होती है। वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी में निरंतरता से खेलता है । टीम दबाव में होती है तब उसकी बल्लेबाजी अहम होती है। अगर 15 या 16 ओवर में हमारा स्कोर 160 है और हार्दिक क्रीज पर है तो वह 210 या 220 तक ले जा सकता है। हमारे चार विकेट भी 50 रन पर गिरे हों तो वह पारी को संभाल सकता है।''