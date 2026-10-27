'मैं 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, इसलिए मुझे शुभमन गिल को खुश रखना होगा'; रोहित शर्मा
रोहित शर्मा को हाल ही में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच किसी एक खिलाड़ी को चुनने को कहा गया। इस दौरान उन्होंने ऐसा मजेदार जवाब दिया जिसे सुन हर कोई हंस पड़ा। उन्होंने T20I कमबैक पर भी कमेंट किया।
रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। यह उनके करियर का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है। ऐसे में उसके लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। इस बीच रोहित शर्मा का एक कमेंट वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि वह 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं इसलिए उन्हें कप्तान शुभमन गिल को खुश रखना होगा। यह बात रोहित ने मजाकिया अंदाज में कही, जिसका फैंस ने खूब लुत्फ उठाया। दरअसल, उनसे वनडे-टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और टी20 के कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच चुनाव करने को कहा गया था। रोहित शर्मा ने बड़ी ही चतुराई से इसका जवाब दिया और अपने T20I कमबैक पर भी कमेंट किया। बता दें, हिटमैन ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कर दिया था, जबकि वह उस समय अपनी रेड हॉट फॉर्म में थे।
फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा पर पूर्व भारतीय कप्तान से सवाल पूछा गया कि इमरजेंसी में आप किसे कॉल करेंगे, श्रेयस अय्यर को या शुभमन गिल को?
इस सवाल का मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने कहा, ‘दोनों अभी इंडिया के कैप्टन हैं। गिल अभी मेरे कैप्टन हैं, और मैं 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, इसलिए मुझे उन्हें खुश रखना होगा। 2027 WC के बाद, अगर मुझे T20I में वापसी करनी है, तो मुझे श्रेयस को खुश रखना होगा। इसलिए मुझे उन दोनों की जरूरत है।"
रोहित शर्मा की अगला असाइनमेंट न्यूजीलैंड दौरा
वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज में 225 रन बनाकर रोहित शर्मा सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय रहे थे। अपनी इस फॉर्म को वह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जारी रखना चाहेंगे। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा टी20 सीरीज से शुरू हो गया है। 5 मैच की टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया को इतने ही मैच की वनडे सीरीज भी मेजबानों के साथ खेलनी है, जिसमें फैंस को रोहित शर्मा के साथ-साथ विराट कोहली की भी झलक देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि इस सीरीज में भी दोनों दिग्गजों का प्रदर्शन लाजवाब रहेगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें