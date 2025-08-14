Rohit Sharma s dance moves with wife Ritika Sajdeh goes viral amid odi ranking surge VIDEO: रोहित शर्मा और रितिका का डांस इंटरनेट पर छाया, जिसके लिए जमकर की थी प्रैक्टिस, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rohit Sharma s dance moves with wife Ritika Sajdeh goes viral amid odi ranking surge

VIDEO: रोहित शर्मा और रितिका का डांस इंटरनेट पर छाया, जिसके लिए जमकर की थी प्रैक्टिस

हिटमैन रोहित शर्मा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी पत्नी रितिका और एक अन्य महिला के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस डांस की प्रैक्टिस भी उन्होंने की हुई है। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 05:45 AM
share Share
Follow Us on
VIDEO: रोहित शर्मा और रितिका का डांस इंटरनेट पर छाया, जिसके लिए जमकर की थी प्रैक्टिस

भारत की वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस समय क्रिकेट की दुनिया से दूर हैं, क्योंकि टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके रोहित शर्मा सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव हैं और इस समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट भारतीय टीम खेल नहीं रही। बावजूद इसके रोहित शर्मा सुर्खियों में हैं, क्योंकि मैदान के बाहर उन्होंने अपने डांस मूव्स से अपने फैंस का दिल जीता है। रोहित शर्मा स्टेज पर अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि इस डांस की प्रैक्टिस भी उन्होंने की थी।

दरअसल, रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सजदेह के भाई की शादी में रोहित और उनकी पत्नी और एक अन्य महिला ने डांस किया है। हालांकि, वीडियो 2023 का बताया जा रहा है, जिसमें रोहित और रितिका के साथ उनके भाई की पत्नी है, जो खुद दुल्हन है। वायरल क्लिप इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें नीचे रोहित, रितिका और रितिका की भाभी साथ में उसी डांस की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। आप भी ये वीडियो देख सकते हैं।

38 वर्षीय रोहित शर्मा फिलहाल क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। उन्होंने आईपीएल 2025 के दौरान आखिरी प्रोफेशनल मैच खेला था और उसी बीच उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। उधर, बुधवार 13 अगस्त को आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी की, जिसमें रोहित शर्मा को बैठे-बिठाए फायदा हो गया। हिटमैन दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि खराब परफॉर्मेंस के कारण पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम नीचे खिसक गए हैं।

ये भी पढ़ें:अर्जुन पढ़ाई नहीं…एयरहोस्टेस की गलती को सचिन ने किया नजरअंदाज, दिग्गज का खुलासा

रोहित शर्मा के खाते में अब 756 अंक हैं, जबकि नंबर एक पर विराजमान उन्हीं के साथी ओपनर शुभमन गिल 784 पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। विराट कोहली 736 रेटिंग पॉइंट्स के साथ आईसीसी की वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर विराजमान हैं। श्रेयस अय्यर 8वें और केएल राहुल वनडे रैंकिंग में 15वें स्थान पर हैं। ये सभी खिलाड़ी अब अक्तूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी है।