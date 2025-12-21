2023 में ही संन्यास लेने वाले थे रोहित शर्मा, वजह वही जिसने तोड़ दिया था करोड़ों फैंस का दिल

संक्षेप: पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर यानी 2023 वनडे वर्ल्ड कप की हार के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि वह फाइनल में मिली हार से इतने दुखी हो गए थे कि क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया था।

भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में मिली हार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वह हार से इतना दुखी हो गए थे कि संन्यास लेने का मन बना लिया था। रोहित शर्मा ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में मिली हार के बाद वे इतने टूट गए थे कि उन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया था। हालांकि रोहित ने हार नहीं मानी और अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप (2024) पर पूरा फोकस कर दिया, जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोहित शर्मा ने भारत में खेले गए वनडे विश्व कप 2023 में दमदार प्रदर्शन किया और टीम को फाइनल तक पहुंचाया। रोहित ने टूर्नामेंट में 11 मैचों में 54.27 के औसत से 597 रन बनाए। फाइनल में भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके और 50 ओवर में सिर्फ 240 रन ही बना सके। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस छोटे से लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने 120 गेंद में 137 रन की धमाकेदार पारी खेली। रोहित ने बताया कि ये उनके लिए काफी मुश्किल समय था, क्योंकि 2022 में कप्तान बनने के बाद उनका पहला गोल विश्व कप जीतना था।

रोहित शर्मा ने कहा, ''सभी लोग काफी दुखी थे और हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरे लिए काफी मुश्किल समय था क्योंकि मैंने उस वर्ल्ड कप में सब कुछ लगा दिया था, सिर्फ दो-तीन महीने पहले नहीं, बल्कि 2022 में जब से मैंने कप्तानी संभाली थी।''

उन्होंने आगे कहा, ''अहमदाबाद में हार के बाद मुझे ईमानदारी से लगा कि अब मैं और क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। उस वर्ल्ड कप के लिए मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। जब हम हार गए, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर और दिमाग में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। ऐसा लग रहा था जैसे खेल ने मुझसे मेरी सारी ऊर्जा छीन ली हो।"