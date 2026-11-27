रोहित शर्मा बने मुंबई इंडियंस के कप्तान, MI को 5 बार बना चुके हैं आईपीएल चैंपियन
रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए हैं। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। रोहित की कप्तानी में मुंबई ने 5 बार खिताब जीता है। वह हार्दिक पांड्या की जगह आगामी सीजन में टीम की कमान संभालेंगे।
मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को रोहित शर्मा को आईपीएल 2027 के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया है। रोहित इससे पहले भी फ्रेंचाइजी के लिए बतौर कप्तान 10 साल तक खेल चुके हैं लेकिन तीन साल पहले फ्रेंचाइजी ने उनकी जगह हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बना दिया था लेकिन उनकी कप्तानी में टीम खिताब नहीं जीत सकी और अब वह ट्रेड डील के जरिए पंजाब किंग्स का हिस्सा बन गए हैं। मुंबई की टीम पिछले सत्र में 14 मैच में केवल चार में ही जीत हासिल कर पाई थी। चोटिल होने के कारण हार्दिक अंतिम चरण के मैचों में नहीं खेल पाए थे।
रोहित की कप्तानी में जीते 5 ट्रॉफी
रोहित शर्मा ने 2013 से 2023 तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी की थी और फ्रेंचाइजी को पांच खिताब दिलाए। उन्होंने 2013 में रिकी पोंटिंग की जगह ली थी और उसी साल टीम को आईपीएल ट्रॉफी दिलाई थी। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में चैंपियन बनी थी। रोहित 2011 से मुंबई की टीम का हिस्सा रहे हैं और दूसरी बार टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।
मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा, ‘’मुस्कुराओ, सभी लोग मुस्कुराओ। फ्रेंचाइजी द्वारा शेयर वीडियो में रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं।
पंजाब ने अपने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अदला बदली (ट्रेडिंग) करके मुंबई इंडियंस से हार्दिक को अपनी टीम में शामिल किया है। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या का मुंबई के साथ दूसरा कार्यकाल समाप्त हुआ था। वह पहली बार 2015 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और तब उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के साथ चार खिताब जीते थे। इस 33 वर्षीय खिलाड़ी ने टीम को 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुंबई की टीम के साथ सात सत्र बिताने के बाद हार्दिक 2022 में 15 करोड़ रुपये की फीस पर गुजरात टाइटंस में शामिल हो गए थे और फिर हार्दिक ने अपनी कप्तानी में फ्रेंचाइजी को अपने पहले ही सत्र में खिताब दिलाया। गुजरात की टीम 2023 में फाइनल तक भी पहुंची थी।
हार्दिक ने 2024 में की थी वापसी
हार्दिक ने 2024 में मुंबई इंडियंस में वापसी की थी और रोहित शर्मा की जगह कप्तानी संभाली थी लेकिन इस बीच उनकी टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। चोटों से परेशान रहे हार्दिक हालांकि परिस्थितियों से परेशान रहे। मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालने के बाद उन्हें लगातार दर्शकों की हूटिंग का सामना करना पड़ा। दूसरे सत्र में स्थिति थोड़ी बेहतर रही लेकिन तीसरे सत्र में हालात बिगड़ते चले गए।
इस बीच ड्रेसिंग रूम में मतभेद की खबरें भी सामने आई और यह स्पष्ट हो गया कि सीनियर खिलाड़ियों के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इन खिलाड़ियों ने भारत की टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल थे, जिन्हें कप्तानी के लिए नजरअंदाज कर दिया गया था। रोहित को अचानक टीम से बाहर किए जाने का मुद्दा भी विवाद का विषय बना रहा।
गोवा में आईपीएल 2027 के लिए होगी नीलामी
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजी ने 55 विदेशी क्रिकेटरों सहित 184 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 16 दिसंबर की नीलामी के लिए कुल 297.95 करोड़ रुपये का पर्स छोड़ा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा बुधवार को घोषित रिटेंशन एक्सरसाइज में, फ्रेंचाइजी ने अपने मौजूदा स्क्वॉड के लिए 1,002.05 करोड़ रुपये देने का वादा किया, जिसमें गोवा में नीलामी में भरे जाने के लिए 25 विदेशी पोजीशन सहित 66 स्लॉट अभी भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर, 34 विदेशी क्रिकेटरों सहित 89 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया गया है, जिससे फ्रैंचाइज़ियों के पास अपनी टीम को बदलने का काफी मौका है। आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को आईटीसी ग्रैंड गोवा में सुबह 11 बजे से शुरू होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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