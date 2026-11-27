रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए हैं। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। रोहित की कप्तानी में मुंबई ने 5 बार खिताब जीता है। वह हार्दिक पांड्या की जगह आगामी सीजन में टीम की कमान संभालेंगे।

मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को रोहित शर्मा को आईपीएल 2027 के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया है। रोहित इससे पहले भी फ्रेंचाइजी के लिए बतौर कप्तान 10 साल तक खेल चुके हैं लेकिन तीन साल पहले फ्रेंचाइजी ने उनकी जगह हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बना दिया था लेकिन उनकी कप्तानी में टीम खिताब नहीं जीत सकी और अब वह ट्रेड डील के जरिए पंजाब किंग्स का हिस्सा बन गए हैं। मुंबई की टीम पिछले सत्र में 14 मैच में केवल चार में ही जीत हासिल कर पाई थी। चोटिल होने के कारण हार्दिक अंतिम चरण के मैचों में नहीं खेल पाए थे।

रोहित की कप्तानी में जीते 5 ट्रॉफी रोहित शर्मा ने 2013 से 2023 तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी की थी और फ्रेंचाइजी को पांच खिताब दिलाए। उन्होंने 2013 में रिकी पोंटिंग की जगह ली थी और उसी साल टीम को आईपीएल ट्रॉफी दिलाई थी। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में चैंपियन बनी थी। रोहित 2011 से मुंबई की टीम का हिस्सा रहे हैं और दूसरी बार टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।

मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा, ‘’मुस्कुराओ, सभी लोग मुस्कुराओ। फ्रेंचाइजी द्वारा शेयर वीडियो में रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं।

पंजाब ने अपने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अदला बदली (ट्रेडिंग) करके मुंबई इंडियंस से हार्दिक को अपनी टीम में शामिल किया है। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या का मुंबई के साथ दूसरा कार्यकाल समाप्त हुआ था। वह पहली बार 2015 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और तब उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के साथ चार खिताब जीते थे। इस 33 वर्षीय खिलाड़ी ने टीम को 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुंबई की टीम के साथ सात सत्र बिताने के बाद हार्दिक 2022 में 15 करोड़ रुपये की फीस पर गुजरात टाइटंस में शामिल हो गए थे और फिर हार्दिक ने अपनी कप्तानी में फ्रेंचाइजी को अपने पहले ही सत्र में खिताब दिलाया। गुजरात की टीम 2023 में फाइनल तक भी पहुंची थी।

हार्दिक ने 2024 में की थी वापसी हार्दिक ने 2024 में मुंबई इंडियंस में वापसी की थी और रोहित शर्मा की जगह कप्तानी संभाली थी लेकिन इस बीच उनकी टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। चोटों से परेशान रहे हार्दिक हालांकि परिस्थितियों से परेशान रहे। मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालने के बाद उन्हें लगातार दर्शकों की हूटिंग का सामना करना पड़ा। दूसरे सत्र में स्थिति थोड़ी बेहतर रही लेकिन तीसरे सत्र में हालात बिगड़ते चले गए।

इस बीच ड्रेसिंग रूम में मतभेद की खबरें भी सामने आई और यह स्पष्ट हो गया कि सीनियर खिलाड़ियों के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इन खिलाड़ियों ने भारत की टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल थे, जिन्हें कप्तानी के लिए नजरअंदाज कर दिया गया था। रोहित को अचानक टीम से बाहर किए जाने का मुद्दा भी विवाद का विषय बना रहा।