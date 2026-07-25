रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से लेकर गौतम गंभीर को बर्खास्त करने तक, BCCI की तरफ से आये बयान
इंग्लैंड दौरे पर कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने आखिरी वनडे में शतक जड़ आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। वहीं यूके टूर के बाद गौतम गंभीर की भी कुर्सी छिनने की बात हो रही है।
रोहित शर्मा के रिटायरमें से लेकर गौतम गंभीर की नौकरी जाने तक बीसीसीआई की तरफ से सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। इंग्लैंड दौरे पर कहा जा रहा था कि हिटमैन आखिरी वनडे के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। मैच से पहले क्रिकेट का बाजार इस खबर से काफी गर्म था। हालांकि रोहित ने तीसरे वनडे में 138 रनों की धुआंधार पारी खेल अपने आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया और यह भी साफ कर दिया कि उनकी नजरें 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर है। वहीं यूके टूर पर तीनों सीरीज गंवाने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की जॉब पर भी सवाल उठने लगे है। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हारने के बाद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। यूके टूर पर भारत 10 में से सिर्फ 1 ही मैच जीत पाया।
इस सभी मुद्दों पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बयान दिया है। आगरा में UP T20 लीग के चौथे सीजन के लिए मिनी ऑक्शन का उद्घाटन करते हुए शुक्ला ने रोहित और गंभीर को लेकर बात की।
राजीव शुक्ला ने रिपोर्टर्स से कहा, "रोहित शर्मा हमारी टीम का हिस्सा हैं और खेल रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अभी उनके रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं है।"
शुक्ला ने इंडिया की मौजूदा लीडरशिप का भी सपोर्ट किया और इस बात को खारिज कर दिया कि हेड कोच गौतम गंभीर और कैप्टन शुभमन गिल की जांच के बावजूद टॉप पर बदलाव की जरूरत है।
उन्होंने कहा, "हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह फैसला सिलेक्टर्स का है। इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैच जीत रही है, इसलिए अभी किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं है।"
रोहित शर्मा ने सीरीज खत्म होने के बाद क्या कहा था?
रोहित ने बीसीसीआई द्वारा जारी किए एक वीडियो में कहा था, "मेरा काम बैटिंग करना है। आओ और खेलो, अपने देश को रिप्रेजेंट करो... जब से मैंने डेब्यू किया है, शोर तो था ही। जब तक मैं वहां रहूंगा, शोर रहेगा। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने यह रखता है कि मैं मैदान पर क्या करता हूं।"
भारतीय टीम इस समय जिम्बाब्वे दौरे पर है। गौतम गंभीर को यूके टूर के बाद रेस्ट दिया गया है। उनकी जगह वीवीएस लक्षमण टीम इंडिया के साथ बतौर हेड कोच गए हैं। उनकी कोचिंग में भारत ने पहले ही टी20 में जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें