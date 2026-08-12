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रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की चर्चा एक बार फिर हुई शुरू, क्या वर्ल्ड कप से पहले हिटमैन ने मान ली हार?

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बार तो कारण भी बहुत वैलिड नजर आ रहा है। हो सकता है कि रोहित शर्मा न्यूजीलैंड दौरे पर भी ना जाएं और वर्ल्ड कप 2027 से पहले रिटायर हो जाएं। 

Rohit Sharma
रोहित शर्मा पवेलियन लौटते हुए

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बार तो फैंस को वैलिड रीजन भी लग रहा है। 16 जुलाई को एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। हालांकि, बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने उन खबरों का खंडन किया था। रोहित ने उस मैच में शतक जड़कर अपने आलोचकों को भी जवाब दिया था, क्योंकि वे पहले ही कह चुके हैं कि वह वर्ल्ड कप 2027 में खेलना चाहते हैं, लेकिन अब फिर से उनके रिटायरमेंट की चर्चा शुरू हो गई है।

दरअसल, रोहित शर्मा को लेकर सोनी नेटवर्क ने एक बड़ा ऐलान किया है। रोहित शर्मा ने खुद सोनी लिव और सोनी टीवी को टैग करते हुए एक पोस्ट डाली थी। सोनी नेटवर्क ने भी बाद में कहा कि यह सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट डेब्यू होने जा रहा है। अब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोहित शर्मा 6 महीने लंबे एक शो को होस्ट करने वाले हैं, जिसका टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग हर शनिवार और रविवार होगी। स्पोर्ट्स यारी नाम के यूट्यूब चैनल पर इसका दावा किया गया है कि रोहित शर्मा इसी शो में बिजी रहेंगे और वे क्रिकेट पर फोकस नहीं कर पाएंगे।

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वेस्टइंडीज सीरीज होगी रोहित की आखिरी सीरीज?

हालांकि, ये बात सामने आ रही है कि उनके लिए रिटायरमेंट सीरीज आयोजित की जा सकती है, जो संभवतः वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर सितंबर और अक्तूबर में आयोजित होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज हो सकती है। ये सीरीज पहले से ही घोषित है। इसके बाद वनडे सीरीज टीम इंडिया को न्यूजीलैंड में खेलनी हैं। अगर रोहित शर्मा ने वाकई में इस लंबे कार्यक्रम को लगातार होस्ट किया तो फिर उनके लिए क्रिकेट के लिए समय निकालना मुश्किल होगा और न्यूजीलैंड का दौरा भी अधर में रह जाएगा।

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इतना ही नहीं, करीब 6 महीने तक क्रिकेट से दूर रहना और वह भी एक फॉर्मेट में खेलना, यह दर्शाता है कि वह वर्ल्ड कप 2027 के लिए हार मान चुके हैं। हालांकि, अभी तक सोनी नेटवर्क या फिर रोहित शर्मा की ओर से आधिकारिक तौर पर यह बात सामने नहीं आई है कि उनका एंटरटेनमेंट डेब्यू क्या वाकई में कोई शो या फिर किसी एपिसोड या फिर किसी एक या दो दिन प्रोग्राम को वे होस्ट करने वाले हैं। वर्ल्ड कप में अभी समय है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, उनसे लग रहा है कि रोहित शायद फिर वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे।

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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