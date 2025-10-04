Rohit sharma record as odi captain won 42 matches score 2506 runs won player of the match in 3 ICC Tournament वनडे में बतौर कप्तान रोहित शर्मा का रहा है दबदबा, चैंपियंस ट्रॉफी के साथ एशिया कप भी जीता, Cricket Hindi News - Hindustan
Rohit sharma record as odi captain won 42 matches score 2506 runs won player of the match in 3 ICC Tournament

वनडे में बतौर कप्तान रोहित शर्मा का रहा है दबदबा, चैंपियंस ट्रॉफी के साथ एशिया कप भी जीता

रोहित शर्मा का बतौर कप्तान वनडे फॉर्मेट में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उनकी कप्तानी में भारत ने 56 मैच खेले और 42 में जीत दर्ज की। वह आईसीसी के तीनों लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 08:21 PM
भारतीय टीम के लिए तीन दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज रोहित शर्मा का बतौर कप्तान करियर समाप्त हो गया। टी20 विश्व कप जीतने के बाद रोहित ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था। टेस्ट और वनडे में उन्हें कप्तानी के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। वनडे में बतौर कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीतने के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आईसीसी टूर्नामेंट में टीम का दबदबा देखने को मिला था और चैंपियन भी बनी थी।

रोहित शर्मा बतौर कप्तान वनडे फॉर्मेट में सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने 56 मैच खेले हैं और 42 मुकाबलों में जीत दिलाई है। टीम ने सिर्फ 12 मैच गंवाए हैं। एक मैच टाई रहा और एक मुकाबले का नतीजा नहीं निकला। रोहित शर्मा का जीत प्रतिशत 76 रहा है। उनकी कप्तानी में भारत ने एशिया कप 2023 और फिर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम बिना मुकाबला गंवाए फाइनल तक पहुंची थी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में उसे मात दी। रोहित की कप्तानी में आईसीसी टूर्नामेंट में भारत ने 27 मैच जीते हैं और सिर्फ तीन गंवाए हैं।

कप्तान के रूप में बल्लेबाजी प्रदर्शन

कप्तानी संभालने के अलावा रोहित शर्मा ने बतौर बल्लेबाज भी धमाल मचाया था। अपनी कप्तानी के दौरान रोहित शर्मा ने 55 पारियों में 2506 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 52.20 का रहा। उन्होंने 5 शतक भी लगाए, जिसमें एक दोहरा शतक है। उन्होंने 17 अर्धशतक भी लगाए। रोहित ने इस दौरान 251 चौके और 126 छक्के भी जड़े। उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 208 रहा। रोहित शर्मा दुनिया के एकमात्र कप्तान हैं, जिन्होंने तीनों आईसीसी लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है।

ऑस्ट्रेलिया में भारत को तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी जो कि 19 अक्तूबर से शुरू होगा और 25 अक्तूबर को वनडे सीरीज का अंतिम मैच खेला जाएगा। वहीं पांच मैचों की टी20 सीरीज का आग़ाज 29 अक्तूबर को होगा और आठ नवंबर को सीरीज का अंतिम मैच खेला जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के रूप में सर्वाधिक जीत प्रतिशत

(कम से कम 100 मैच)

72.5 - रोहित शर्मा

67.9 - रिकी पोंटिंग

67.8 - असगर अफगान

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, के एल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

