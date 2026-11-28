रोहित शर्मा का IPL में बतौर कप्तान कैसा रिकॉर्ड है? 2027 में मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी जिताकर इतिहास रचने का मौका
रोहित शर्मा आईपीएल 2027 में मुंबई इंडियंस (MI) की कमान संभालेंगे। वह लंबे समय तक मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं। वह आईपीएल के आगामी सीजन में एक कीर्तिमान रच सकते हैं।
दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को फिर से मुंबई इंडियंस (एमआई) की कप्तानी मिल गई है। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 20वें सीजन में एमआई की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) में जाने बाद रोहित को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हार्दिक आईपीएल 2027 से पहले 'ट्रेड' (खिलाड़ियों की अदला-बदली) के तहत पंजाब से जुड़े। एमआई ने पीबीकेएस से तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को लिया। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित 2013 में एमआई के कप्तान बने थे और आईपीएल 2023 तक टीम की बागडोर संभाली। इसके बाद, रोहित को इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया और आईपीएल 2024 में हार्दिक को कप्तान बनाया गया। हार्दिक ने तीन सीजन में एमआई की अगुवाई की। चलिए, आपको 39 वर्षीय रोहित का आईपीएल में बतौर कप्तान रिकॉर्ड बताते हैं।
रोहित के पास 2027 में इतिहास रचने का मौका
रोहित ने 2008 में डेक्कन चार्जर्स की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। वह 2010 तक इस टीम में रहे। रोहित 2011 में एमआई का हिस्सा बने और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका कप्तान के तौर पर शानदार रिकॉर्ड है। रोहित ने 2013 में मुंबई की कप्तानी की और टीम को चैंपियन बनाया। उनकी अगुवाई में मुंबई ने 2013 के बाद 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल ट्रॉफी जीती। वह आईपीएल में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा पांच ट्रॉफी ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान हैं। उनके अलावा एमएस धोनी ने ऐसा किया। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को पांच बार चैंपियन बनाया। धोनी ने हाल ही में आईपीएल से रिटायरमेंट लिया। रोहित के पास 2027 में मुंबई को खिताब जिताकर इतिहास रचने का मौका है। वह धोनी को पछाड़कर आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान बन सकते हैं।
रोहित ने IPL में कितने मैच जीते और कितने हारे?
रोहित ने आईपीएल में अब तक 158 मैचों में कप्तानी की है। उन्होंने इस दौरान 89 मैच जीते और 69 में हार का मुंह देखा। उनका जीत प्रतिशत 56.32 है। वह आईपीएल में सबसे ज्यादा जीत करने वाले कप्तानों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। धोनी के नाम आईपीएल में बतौर कप्तान सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 235 मैचों में बागडोर संभाली और 136 में जीत हासिल की। उन्होंने 97 मैच गंवाए। रोहित की आगामी सीजन में एमआई के दबदबे को वापस लाने पर नजर होगी। एमआई ने 2020 में आखिरी बार खिताब था, जिसके बाद से फ्रेंचाइजी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। मुंबई 2021 में पांचवें और 2022 में 10वें स्थान पर रही। एमआई 2023 में क्वालीफायर 2 में हारकर बाहर हो गई, इसके बाद रोहित को कप्तानी से हटाने का फैसला किया गया था।
रोहित ने फिर से कप्तानी मिलने पर क्या कहा?
रोहित ने फिर से कप्तानी मिलने के बाद एमआई की ओर से जारी बयान में कहा, ''मैं आईपीएल के 20वें सत्र और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी पलटन को जश्न मनाने के कई मौके मिलें। हमारा ध्यान अपने अंदाज में क्रिकेट खेलने, एकजुट होकर मुकाबला करने और खेल का आनंद लेने पर रहेगा।'' उन्होंने कहा, ''मुंबई इंडियंस मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रही है और इस टीम की कप्तानी करना हमेशा मेरे लिए गर्व की बात रही है। '' उन्होंने कहा, ''आने वाले सत्र को लेकर नीता (अंबानी) भाभी और आकाश (अंबानी) के साथ बातचीत काफी उत्साहजनक रही। मुझे पूरा भरोसा है कि हम मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ‘’
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