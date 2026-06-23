रोहित शर्मा को मिला पद्मश्री, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया अवॉर्ड; 'हिटमैन' के साथ 19 साल वाला संयोग
Padma Shri Rohit Sharma: 'हिटमैन' रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज क्रिकेट को राष्ट्रपति भवन में अवॉर्ड दिया।
भारत के दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा को मंगलवार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवॉर्ड दिया। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित उन 65 लोगों में शामिल थे जिन्हें दूसरे दूसरे चरण के पद्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया। हॉकी स्टार सविता पुनिया को भी पद्म श्री मिला। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
पत्नी संग आए सेरेमनी में आए रोहित
39 वर्षीय बल्लेबाज रोहित प्रोफेशनल और पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से मई में पहले चरण की सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाए थे। रोहित आज (23 जून) अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ सेरेमनी में मौजूद थे। रितिका के चेहरे पर अलग खुशी थी, जब रोहित राष्ट्रपति मुर्मू से सम्मान लेने के लिए स्टेज पर गए। अवॉर्ड लेने से पहले 'हिटमैन' ने झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। वह काले सूट में सेरेमनी में आए। वह पूरे सेरेमनी के दौरान मुस्कुराते रहे।
'हिटमैन' के साथ 19 साल वाला संयोग
'हिटमैन' के साथ 19 साल वाला संयोग हुआ है। दरअसल, रोहित को ना सिर्फ पद्मश्री सम्मान मिला बल्कि आज ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 साल पूरे किए। उन्होंने 23 जून 2007 को इंटरनेशनल डेब्यू किया था। रोहित तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। उनकी अगुवाई में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी। भारत ने तब टी20 वर्ल्ड कप जीतने के मामले में 17 साल का सूखा समाप्त किया था। उन्होंने भारत को 15 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। रोहित ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है और भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं।
रोहित शर्मा ने खास क्लब में मारी एंट्री
67 टेस्ट, 285 वनडे और 159 T20I खेल चुके रोहित ने 20 हजार से अधिक इंटरनेशनल रन बनाए हैं। वह कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वह वनडे में तीन डबल सेंचुरी लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। वह बतौर ओपनर भारत के लिए सर्वाधिक रन (16137) बनाने वाले प्लेयर हैं। रोहित ने एक बहुत ही खास क्लब में एंट्री मारी है। अब तक लगभग 40 भारतीय क्रिकेटरों कोपद्म श्री से सम्मानित किया गया है। विजय हजारे और नवाब पटौदी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी और विराट कोहली जैसे क्रिकेटर को यह सम्मान मिल चुका है। रोहित के साथ सम्मानित होने वाली अन्य हस्तियों में एक्टर ममूटी, मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक और अमेरिकी ऑन्कोलॉजिस्ट दत्तात्रेयुडू नोरी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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