रोहित शर्मा को मिला पद्मश्री पुरस्कार, सचिन-विराट सहित ये बड़े क्रिकेटर पहले ही किए जा चुके हैं सम्मानित
भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। रोहित शर्मा से पहले भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गजों को इस गौरवशाली सम्मान से नवाजा जा चुका है। पूरी लिस्ट यहां जानिए।
भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र से आने वाले रोहित शर्मा को खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद आता है। रोहित को यह सम्मान मिलना उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर और नेतृत्व क्षमता की एक बड़ी पहचान है।
रोहित शर्मा से पहले भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गजों को इस गौरवशाली सम्मान से नवाजा जा चुका है। क्रिकेट के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले सचिन तेंदुलकर को 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं, भारत को 1983 में पहली बार विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान कपिल देव को 1982 में यह सम्मान प्राप्त हुआ था। इसी तरह, सैयद किरमानी (1982) और दिलीप वेंगसरकर (1987) जैसे पूर्व दिग्गजों को भी उनके शानदार ऑन-फील्ड प्रदर्शन के लिए सराहा गया है।
आधुनिक क्रिकेट के सितारों की बात करें, तो विराट कोहली को साल 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। उनसे पहले, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में यह सम्मान मिला था। हाल ही में, अनुभवी ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन को जनवरी 2025 में इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया था, जो उनके संन्यास की घोषणा के कुछ हफ्तों बाद उनके करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ।
टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाजों राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को साल 2004 में एक साथ पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा, युवराज सिंह (2014) और गौतम गंभीर (2019) को भी देश के इस बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। महिला क्रिकेट में भी मिताली राज (2015) और झूलन गोस्वामी (2012) को यह गौरव प्राप्त हुआ है और 2026 की नई सूची में रोहित के साथ हरमनप्रीत कौर भुल्लर का नाम भी शामिल किया गया है।
पद्मश्री से सम्मानित प्रमुख भारतीय क्रिकेटरों की सूची (वर्ष के अनुसार)
विजय हजारे (1960), जसु पटेल (1960), नरी कॉन्ट्रैक्टर (1962), पॉली उमरीगर (1962), सैयद मुश्ताक अली (1963), एम. जे. गोपालन (1964), डी. बी. देवधर (1965), मंसूर अली खान पटौदी (1967), चंदू बोर्डे (1969), बिशन सिंह बेदी (1970), ई. ए. एस. प्रसन्ना (1970), गुंडप्पा विश्वनाथ (1971), बी. एस. चंद्रशेखर (1972), अजीत वाडेकर (1972), फारुख इंजीनियर (1973), पंकज रॉय (1975), सैयद किरमानी (1982), कपिल देव (1982), चूनी गोस्वामी (1984), मोहम्मद शाहिद (1986), दिलीप वेंगसरकर (1987), मोहम्मद अजहरुद्दीन (1988), सचिन तेंदुलकर (1999), डायना एडुल्जी (2002), श्रीनिवासराघवन वेंकटराघवन (2003), राहुल द्रविड़ (2004), सौरव गांगुली (2004), अनिल कुंबले (2005), एमएस धोनी (2009), हरभजन सिंह (2009), वीरेंद्र सहवाग (2010), वीवीएस लक्ष्मण (2011), झूलन गोस्वामी (2012), युवराज सिंह (2014), मिताली राज (2015), विराट कोहली (2017), गौतम गंभीर (2019), जहीर खान (2020), गुरचरण सिंह (2023), रविचंद्रन अश्विन (2025), रोहित शर्मा (2026), हरमनप्रीत कौर भुल्लर (2026)