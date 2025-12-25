भाई बड़ा पाव खाओगे? लाइव मैच में फैन के सवाल पर रोहित शर्मा ने दिया ऐसा रिएक्शन; कैमरे में हुआ कैद
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 8 साल बाद घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं। उन्होंने इस साल का अपना पहला मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सिक्किम के खिलाफ खेला, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन के साथ शुरुआत की। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 94 गेंदों में 155 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उनकी पारी में 18 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई ने 30 ओवर में ही सिक्किम से यह मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया।
सिक्किम की पारी के दौरान एक समय रोहित शर्मा बाउंड्री लाइन के करीब फील्डिंग कर रहे थे, अपने चहेते खिलाड़ी इतना करीब देखकर फैंस खुद को रोक नहीं सके और बार-बार रोहित-रोहित कह रहे थे। इस दौरान एक फैन के कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया, जोकि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल रोहित शर्मा से एक फैन ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या आप बड़ा पाव खाएंगे, इसके जवाब में रोहित शर्मा ने हाथ हिलाकर इशारा किया। रोहित शर्मा का यह रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फैंस इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
बता दें कि रोहित शर्मा मूल रूप से मुंबई से ताल्लुक रखते हैं और वहां बड़ा पाव खाने का चलन है। हालांकि बीते कुछ समय से रोहित शर्मा अपनी फिटनेस पर खूब ध्यान दे रहे हैं। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे से मैदान में वापसी करने से पहले रोहित ने कड़ी मेहनत की थी और 10 किलो वजन कम किया था। रोहित शर्मा इस समय अपने खानपान, डाइट और फिटनेस को लेकर कितने सजग हैं इसका पता यशस्वी जायसवाल के बर्थडे के दिन वायरल हुए एक वीडियो से चलता है, जिसमें विराट जब रोहित से केक खाने के लिए कहते हैं तब वे यह कहते हुए मना कर देते हैं कि इसका फिटनेस पर असर पड़ेगा।
बता दें कि सिक्किम के साथ हुए मैच में रोहित शर्मा ने ओपनिंग विकेट के लिए अंगकृष रघुवंशी के साथ 141 रनों की साझेदारी निभाई। रोहित ने 62 गेंदों में शतक और 91 गेंदों में 150 रन पूरे किए। 30वें ओवर में रोहित 155 रनों के निजी स्कोर पर आउट हुए, लेकिन तब तक मुंबई की जीत तय हो चुकी थी। मुंबई ने 30.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर विजय हजारे ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत की।