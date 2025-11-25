एंबेसडर बनना रोहित शर्मा के लिए क्यों बड़ी खुशकिस्मती? टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम से हैरान

संक्षेप: भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। जानिए, 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने एंबेसडर बनने के बाद क्या कुछ कहा?

रोहित शर्मा ने पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एंबेसडर चुने जाने के बाद धैर्य और हिम्मत दिखाई जो खूबियां लंबे समय तक उनकी बल्लेबाजी और व्यक्तित्व दोनों को दिखाती रही हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट प्रारूप से संन्यास के कई महीनों बाद भारतीय क्रिकेट के इस 38 साल के दिग्गज ने मंगलवार को कहा कि उन्हें मैच का हिस्सा बनने की जगह घर पर बैठकर टीवी पर मैच देखने की आदत हो रही है। हालांकि, रोहित वनडे प्रारूप में खेलना जारी रखेंगे और किसी सक्रिय क्रिकेटर के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की प्रतियोगिता का ब्रांड एंबेसडर घोषित होना सामान्य नहीं हैं और इससे वह बहुत सम्मानित महसूस रह रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

‘यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती’ रोहित ने टी20 विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा के दौरान कहा, ‘‘मुझे किसी ने बताया कि खेलते समय किसी को भी एंबेसडर घोषित नहीं किया गया है इसलिए यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती और सम्मान की बात है।’’ टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में सात फरवरी से आठ मार्च तक होगा। रोहित ने 2024 में पिछले टी20 विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत की कप्तानी की थी और वह सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम से घरेलू दर्शकों के सामने एक और खिताब की उम्मीद कर रहे हैं। रोहित ने कहा, ‘‘उम्मीद है कि हमने पिछले साल अलग लड़कों के साथ जो जादू दिखाया था उसे फिर से कर पाएंगे। आईसीसी प्रतियोगिता जीतना बहुत बड़ा काम है और अपने 18 साल के करियर में मैं हाल ही में दो जीतकर खुशकिस्मत रहा हूं। आखिरकार उन ट्रॉफी को जीतना अच्छा लग रहा है।’’ दोनों प्रारूप से दूर जाना आसान नहीं रहा है लेकिन रोहित धीरे-धीरे अपने परिवार के साथ समय बिताकर, ट्रेनिंग करके और सामाजिक कार्यक्रमों में जाकर इसकी आदत डाल रहे हैं।

‘मैं इस एहसास को समझ सकता हूं’ आईसीसी चेयरमैन जय शाह द्वारा ब्रांड दूत बनाए जाने के बाद रोहित ने कहा, ‘‘अब तक इन (टी20) विश्व कप में खेलने के बाद दूसरी तरफ बैठकर देखना अलग होता है। मुझे घर पर बैठकर देखने की आदत हो रही है।’’ रोहित ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और उन्होंने 32.01 के औसत तथा 140.89 के स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए हैं। रोहित ने हाल ही में विश्व कप जीतने के लिए भारतीय महिला टीम की जमकर तारीफ की। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की मौजूदगी में रोहित ने कहा, ‘‘मुझे पता है कि उन्होंने इतने वर्षों में क्या झेला है। मैं ट्रॉफी नहीं जीत पाने की वजह से साल दर साल होने वाली मुश्किलों के एहसास को समझ सकता हूं।’’

‘यह देश के लिए अच्छा एहसास था' उन्होंने कहा, ‘‘मैं वहां था। यही वह पल होता है जिसके लिए आप जीते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और मुझे यकीन है कि विश्व कप शुरू होने से पहले बहुत मेहनत की गई होगी। मैं इंग्लैंड के मैच के बाद उनसे पूछ रहा था, कोच (अमोल मजूमदार), मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं और बहुत अच्छी तरह समझता हूं और मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या वह शांत हैं और जवाब हैरान करने वाला नहीं था। वह बहुत जज्बे वाले हैं।’’ रोहित ने महिला टीम के पहले विश्व खिताब के बारे में कहा, ‘‘भले ही मैं वहां नहीं था लेकिन इंग्लैंड के मैच के बाद जो हुआ, मैं उसे महसूस कर सकता था। जब उन्होंने ट्रॉफी उठाई तो मैं उसे देखने के लिए वहां था, यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत अच्छा एहसास था।’’