होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रोहित शर्मा ने छक्का जड़कर शार्दुल ठाकुर की खींची टांग, वीडियो देखकर आप भी मुस्कुराओगे!

Mar 17, 2026 05:42 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share

रोहित शर्मा अभ्यास के समय शार्दुल ठाकुर से मस्ती करते हुए नजर आए। मुंबई इंडियंस (एमआई) ने दिग्गज बल्लेबाज रोहित का दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। एमआई आईपीएल 2026 में 29 मार्च को अभियान शुरू करेगी।

रोहित शर्मा ने छक्का जड़कर शार्दुल ठाकुर की खींची टांग, वीडियो देखकर आप भी मुस्कुराओगे!

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा अपने मौज-मस्ती और हंसी-मजाक वाले नेचर के लिए जाने जाते हैं। उनका अनूठा अंदाज फैंस को काफी पंसद है। मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा रोहित अब आईपीएल 2026 में एक्शन में नजर आएंगे, जिसका 28 मार्च से आगाज होगा। पांच बार की चैंपियन एमआई ने अपना प्री-सीजन कैंप शुरू कर दिया है। हाल ही में मालदीव में अपने परिवार के साथ समय बिताने वाले पूर्व कप्तान रोहित भी कैंप में शामिल हो गए हैं। 38 वर्षीय दिग्गज ने अभ्यास के दौरान छक्का जड़ने के बाद ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की टांग खींची, जिसका वीडियो एमआई ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया। दिलचस्प वीडियो देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर जाएगी।

वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित को शार्दुल बॉलिंग कर रहे थे। वह लेंथ मिस कर गए। उसके बाद, रोहित ने जोरदार छक्का मारा। जब शार्दुल ने गेंद को उड़ते हुए देखा तो रोहित ने मजाक में कहा 'कैच इट… इन द स्टैंड' यानी स्टैंड में जाकर लपको। रोहित के इतना कहने के बाद शार्दुल भी मुस्कुराने लगे। शार्दुल लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से मुंबई इंडियंस में आए हैं। एमआई ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में ट्रेड किया। रोहित, शार्दुल के अलावा मयंक मार्कंडे, अल्लाह गजनफर, नमन धीर, राजा अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार और अश्विनी कुमार भी कैंप में शामिल हो चुके हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के जल्द टीम से जुड़ने की उम्मीद है।

एमआई के पहले ट्रेनिंग सेशन में मुख्य रूप से फिटनेस पर फोकस किया गया। खिलाड़ियों ने सपोर्ट स्टाफ की गाइडेंस में ड्रिल, एजिलिटी एक्सरसाइज और बेसिक फिटनेस टेस्ट किए। एमआई के हेड कोच महेला जयवर्धने ने कहा,'' सत्र के पूर्व शिविर में पहला दिन हमेशा खास होता है। खिलाड़ी आते हैं, ऊर्जा का संचार होता है और अच्छे प्रदर्शन पर जोर रहता है। हमारे पास मुंबई इंडियंस के साथ काफी समय से जुड़े खिलाड़ी और कुछ नए चेहरे भी हैं।'' हार्दिक की अगुवाई मुंबई टीम आईपीएल के 19वें सीजन में अपना अभियान 29 मार्च को शुरू करेगी। मुंबई की पहले मैच में वानखेड़े स्टेडियम पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से टक्कर होगी। हार्दिक ब्रिगेड ने पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया था। मुंबई क्वालीफायर-2 तक पहुंची थी, जहां पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के हाथों हार मिली।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Rohit Sharma Mumbai Indians IPL 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।