रोहित शर्मा की पोस्ट पर पत्नी रितिका सजदेह का इमोशनल रिएक्शन; बिना बोले बहुत कुछ कह दिया

रोहित शर्मा अगले महीने से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने ट्रेनिंग सेशन का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। उस पर रितिका सजदेह का रिएक्शन फैंस का दिल जीत रहा है।

भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा अगले महीने शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी शुरू कर दी है। वह नेट में पसीना बहाते दिख रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने ट्रेनिंग सेशन का एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा था- अच्छा महसूस हो रहा। उस पोस्ट पर उनकी पत्नी रितिका सजदेह ने अपने रिएक्शन से बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया।

रोहित शर्मा ने जो वीडियो क्लिप शेयर किया है वो दरअसल उनके स्ट्रोक्स का एक मोन्टाज है। वीडियो में वह नेट में उतरते दिख रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है- मैं फिर यहां हूं, यह वाकई बहुत अच्छा लगता है। वह स्टांस लेते हैं और फिर अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में तमाम शॉट्स लगा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर डिफेंस भी।

रोहित शर्मा के इस पोस्ट पर पत्नी रितिका सजदेह ने आंसू भरी आंखों की इमोजी के साथ लिखा है- गूजबंप्स एंड (टियरी आई इमोजी)।

रितिका सजदेह का रिएक्शन रोहित शर्मा के फैंस का दिल जीत रहा है। वह हिटमैन के करियर के हर उतार-चढ़ाव की साक्षी रही हैं। हर खुशी में शरीक हैं तो हर मुश्किल समय में वह उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही हैं।

2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जब भारत की हार से करोड़ों दिल टूट गए थे, उस वक्त रितिका ही थीं जो हिट मैन की सबसे बड़ी सपोर्ट थी। बाद में 2024 में जब रोहित शर्मा की अगुआई में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के तौर पर 11 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट को जीता या इस साल चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया तब रोहित के लिए रितिका से बड़ा कोई चीयरलीडर भी नहीं था।