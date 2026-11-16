रोहित शर्मा ने बढ़ाई चीफ सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा की टेंशन, तब रास नहीं आया था ये प्रस्ताव
रोहित शर्मा की खराब फॉर्म ने चीफ सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा की टेंशन बढ़ा रखी है। रोहित न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में छाप छोड़ने में नाकाम रहे। वह दो बार शून्य पर पवेलियन लौटे।
जूनियर क्रिकेट के दिनों में पनपी दोस्ती इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और तत्कालीन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रशिक्षण शिविरों के दौरान और गहरी हुई लेकिन आज रोहित शर्मा और प्रज्ञान ओझा एक ऐसी पेचीदा परिस्थिति में खड़े हैं, जिसका समाधान भारत को अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले तलाशना होगा। राष्ट्रीय चयन समिति के प्रमुख ओझा भारतीय टीम के अलावा आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स और फिर मुंबई इंडियंस के लिए रोहित साथ खेल चुके है। ओझा के सामने यह मुश्किल स्थिति रोहित शर्मा का बल्ले से लगातार गिरता प्रदर्शन और इसके बावजूद खेलते रहने का उनका दृढ़ संकल्प है।
रोहित शर्मा ने चार पारियों में 30 बनाए
चीफ सिलेक्टर ओझा के सामने अब यह कठिन सवाल है कि क्या केवल 39 वर्षीय रोहित का खेलने का जज्बा ही उन्हें दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे क्रिकेट के इस सबसे बड़े आयोजन के लिए भारतीय टीम में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त होगा? न्यूजीलैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने चार वनडे पारियों में महज 30 रन बना पाए। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले तत्कालीन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कहने पर रोहित से मुलाकात करने वाले ओझा ही थे। इस मुलाकात का मकसद यह जानना था कि क्या रोहित लॉर्ड्स में संन्यास लेने के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हैं।
हेड कोच गौतम गंभीर ने ये चिंता जताई
रोहित को हालांकि यह प्रस्ताव रास नहीं आया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के शीर्ष अधिकारियों तक अपनी नाराजगी भी पहुंचा दी। इसका नतीजा अगरकर के साथ बेहद तल्ख विदाई के रूप में सामने आया। अगरकर के जाने के बाद अब पूरी जिम्मेदारी ओझा के कंधों पर आ गई है। हेड कोच गौतम गंभीर ने बिना किसी खिलाड़ी का नाम लिए हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ संपन्न सीरीज में शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के बार-बार लड़खड़ाने पर चिंता जताई है। भारतीय टीम ने हालांकि अपनी गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन के दम पर बल्लेबाजी की कमजोरियों की भरपाई करते हुए सीरीज 3-1 से अपने नाम की। अगले साल भारत में छह वनडे मुकाबले खेले जाने हैं। टीम नौ अक्टूबर (2027) से शुरू होने वाले विश्व कप की तैयारियों के निर्णायक चरण में प्रवेश करेगी।
रोहित के विजय हजारे में खेलने की संभावना
घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए गए उनके रन भी न्यूजीलैंड की बदली हुई परिस्थितियों में बेअसर साबित हुए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वह केवल रनों के लिए ही संघर्ष करते नहीं दिखे, बल्कि उछाल और गेंद की स्विंग के सामने भी असहज नजर आए। रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेलने की संभावना है लेकिन वहां एक शतक जड़ देना उनकी तकनीकी और मौजूदा फॉर्म से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। यह जरूरी नहीं कि हर कठिन बातचीत का नतीजा सुखद ही निकले। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बावजूद अगरकर द्वारा रोहित से एकदिवसीय टीम की कप्तानी वापस लिए जाने के बाद दोनों की निजी दोस्ती में दरार आ गई थी। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद अब ओझा को यह जानना जरूरी है कि रोहित अपने भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं। दूसरी ओर, रोहित के लिए भी यह स्पष्ट होना चाहिए कि विश्व कप को ध्यान में रखते हुए चयन समिति की आगे की योजना क्या है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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