रोहित शर्मा ने इंजमाम-उल-हक को पछाड़ा, ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में कहां पहुंचे?
Rohit Sharma IND vs ENG 2nd ODI: दिग्गज रोहित शर्मा ने कार्डिफ वनडे में 9 रन बनाते ही इंजमाम-उल-हक को पछाड़ा। यह उनके करियर का 287वां वनडे मुकाबला था।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा इंग्लैंड में लगातार दूसरे मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उन्होंने बर्मिंघम में 11 रन बनाने के बाद गुरुवार को कार्डिफ में आयोजित दूसरे वनडे में 26 रन बनाए। उन्होंने 47 गेंदों का सामना करना के बाद एक चौका और एक छक्का लगाया। रोहित को स्पिनर विल जैक्स ने 18वें ओवर में विकेटकीपर जोस बटलर को कैच कराया। हालांकि, रोहित ने कार्डिफ में 9 रन जोड़ते ही इंजमाम-उल-हक को पछाड़ दिया। वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सातवें पायदान पर पहुंच गए हैं। रोहित के खाते में फिलहाल 11757 रन हैं। उनका औसत 48.78 का है। यह रोहित के वनडे करियर का 287वां मुकाबला था। उन्होंने 33 सेंचुरी और 62 फिफ्टी लगाई हैं। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रोहित भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलते हैं। उन्होंने साल 2007 में वनडे डेब्यू किया था।
इंजमाम-उल-हक का ऐसा रहा रिकॉर्ड
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम ने 378 वनडे मैचों में 11739 रन बटोरे। उनका औसत 39.52 का रहा। इंजमाम ने 50 ओवर फॉर्मेट में 10 शतक लगाए और 83 अर्धशतक जमाए। उन्होंने 1991 से लेकर 2007 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। महान बल्लेबाज सचिन ने 463 वनडे में 18426 रन जुटाए, जिसमें 44.83 का औसत रहा। उन्होंने 49 शतक और 96 अर्धशतक ठोके।
विराट कोहली लिस्ट में दूसरे पायदान पर
सचिन के बाद सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली हैं। कोहली ने 312 वनडे में 58.50 के औसत से 14802 रन जोड़े हैं। उन्होंने 54 सेंचुरी लगाने के अलावा 77 अर्धशतकीय पारियां खेलीं। कोहली इस फॉर्मेट में 50 शतक लगाने वाले इकलौते प्लेयर हैं। वह भी भारत की ओर से सिर्फ वनडे खेलते हैं। फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार संगकारा हैं। उन्होंने 404 वनडे में 14234 रन बटोरे। उनका औसत 41.98 का रहा। संगकारा के बल्ले से 25 शतक और 93 अर्धशतक निकले। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने 375 वनडे में 42.03 के औसत से 13704 रन बनाए। पोंटिंग ने 30 सेंचुरी ठोकी और 82 फिफ्टी जमाई।
ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर
18426 - सचिन तेंदुलकर (भारत)
14802 - विराट कोहली (भारत)
14234 - कुमार संगकारा (श्रीलंका
13704 - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
13430 - सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
12650 - महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
11757 - रोहित शर्मा (भारत)
11739 - इंजमाम-उल-हक (पाकिस्तान)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय