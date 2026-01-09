रोहित शर्मा या विराट कोहली…2026 में कौन भारत के लिए जड़ेगा पहला शतक?

संक्षेप: अगर पिछले 15-16 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल का पहला शतक जड़ने के मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा का दबदबा रहा है। 2010 से विराट कोहली ने 5 बार भारत के लिए साल का पहला शतक जड़ा है, वहीं रोहित शर्मा ने यह कारनामा 4 बार किया है।

Jan 09, 2026 11:51 am IST

भारत के लिए 2026 में पहला शतक कौन जड़ेगा? टीम इंडिया अपने नए साल की शुरुआत 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज के साथ करने जा रही है। फैंस को इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज नजर आने वाले हैं। कोहली और रोहित ने पिछली दो सीरीज में भी फैंस को खूब मनोरंजन किया था। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तो विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर खेली गई वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। इन दोनों शतकों की झड़ी लगाकर साल 2025 का अंत किया था। अब 2026 की शुरुआत भी रोहित-कोहली शतक के साथ करना चाहेंगे।

अगर पिछले 15-16 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल का पहला शतक जड़ने के मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा का दबदबा रहा है। 2010 से विराट कोहली ने 5 बार भारत के लिए साल का पहला शतक जड़ा है, वहीं रोहित शर्मा ने यह कारनामा 4 बार किया है।

हालांकि विराट कोहली को साल का पहला शतक जड़े 7 साल हो गए हैं। उन्होंने भारत के लिए साल का पहला शतक 2018 में जड़ा था। इससे पहले 2017, 2014, 2013 और 2012 में ऐसा कर चुके हैं।

वहीं बात रोहित शर्मा की करें तो उन्होंने आखिरी बार शतक के साथ साल का आगाज 2024 में किया था। रोहित शर्मा इससे पहले 2021, 2020 और 2016 में ऐसा कर चुके हैं

पिछले साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए साल की पहली सेंचुरी जड़ी थी।

2010 से भारत के लिए साल का पहला शतक जड़ने वाले खिलाड़ी 2026 - ???

2025 - अभिषेक शर्मा

2024 - रोहित शर्मा

2023 - सूर्यकुमार यादव

2022 - ऋषभ पंत

2021 - रोहित शर्मा

2020 - रोहित शर्मा

2019 - चेतेश्वर पुजारा

2018 - विराट कोहली

2017 - विराट कोहली

2016 - रोहित शर्मा

2015 - केएल राहुल

2014 - विराट कोहली

2013 - विराट कोहली

2012 - विराट कोहली

2011 - सचिन तेंदुलकर

2010 - एमएस धोनी

हालांकि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे स्टार बल्लेबाज भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना सकते हैं।