रोहित शर्मा या विराट कोहली: IPL में किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा? रन और छक्कों के मामले में कौन आगे
आईपीएल में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है और किसने ज्यादा रन बनाए हैं और छक्के किसने ज्यादा जड़े हैं, ऐसे कई सवाल हैं जो क्रिकट प्रशंसकों के मन में होंगे। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
टी-20 विश्व कप की समाप्ति के बाद अब आईपीएल का बिगुल बजने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है। पहले 20 मैचों का शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसमें पहला मुकाबला गत चैंपियन आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। इसके अलावा एक मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू और मुंबई इंडियंस के बीच भी रखा गया है, जो आईपीएल के शुरुआती दौर का सबसे बड़ा मुकाबला साबित हो सकता है। इस मैच में भारतीय क्रिकेट के दो सुपरस्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नजर आएंगे। ये दोनों खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल खेली गई वनडे सीरीज के बाद पहली बार मैदान पर नजर आएंगे। दूसरे लहजे में कहें तो रोहित और कोहली साल 2026 में पहली बार किसी बड़े मुकाबले के लिए मैदान पर एक साथ नजर आएंगे।
विराट कोहली और रोहित शर्मा की तुलना
विराट कोहली और रोहित शर्मा आईपीएल के सुपरस्टार हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल के पहले सीजन से खेलना शुरू किया था और आज तक खेल रहे हैं। ऐसे में लोग दोनों खिलाड़ियों की तुलना भी करते हैं और दोनों का फैनबेस भी काफी अलग-अलग है। आईपीएल में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है और किसने ज्यादा रन बनाए हैं और छक्के किसने ज्यादा जड़े हैं, ऐसे कई सवाल हैं जो क्रिकट प्रशंसकों के मन में होंगे। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
ऐसा है दोनों का IPL करियर
सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने आईपीएल में 2008 से लेकर 2025 तक कुल 267 मैच खेले हैं, जिसकी 259 पारियों में 39.55 की औसत और 132.86 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 8661 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 63 अर्धशतक और 8 शतक जड़े हैं। कोहली ने अपने आईपीएल करियर में कुल 259 पारियों में 291 छक्के लगाए हैं और वे इस लीग में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित ने अपने आईपीएल करियर में 2008 से लेकर 2025 तक कुल 272 आईपीएल मैच खेले जिसकी 267 पारियों में 29.73 की औसत और 132.10 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 7046 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 47 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर में कुल 302 छक्के लगाए हैं और इस लीग में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में क्रिस गेल के बाद दूसरे स्थान पर हैं। वे क्रिस गेल के साथ आईपीएल के इतिहास में 300 छक्कों का रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के सिर्फ दो ही बल्लेबाज हैं।
कोहली का स्ट्राइक रेट ज्यादा
इस तरह देखा जाए तो विराट कोहली आईपीएल में स्ट्राइक रेट के मामले में रोहित शर्मा से आगे हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ पॉइंट्स का अंतर है। इन दोनों का करियर स्ट्राइक रेट 132 से अधिक है। विराट कोहली का 132.86 है, वहीं रोहित शर्मा 132.10 है। टी-20 क्रिकेट में आज के दौर में 132 का स्ट्राइक रेट बहुत अधिक नहीं माना जाता है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर लंबे समय से खेल रहे हैं, ऐसे में दोनों के लिए यह आंकड़े ठीक ही नजर आते हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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