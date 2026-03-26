रोहित शर्मा या एमएस धोनी? सौरव गांगुली ने किसे बताया भारत का सबसे महान व्हाइट-बॉल कप्तान
एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। वहीं रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीता था।
रोहित शर्मा और एमएस धोनी की गिनती भारत के सबसे सफल कप्तानों में की जाती है। इन दोनों की अगुवाई में ही भारत ने एक से ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीती है। एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। वहीं रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। हिटमैन की कप्तानी में भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा था। इससे पहले कपिल देव की अगुवाई में भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। वहीं सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया 2002 चैंपियंस ट्रॉफी की संयुक्त विजेता बनी थी।
पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने MS धोनी को देश का अब तक का सबसे महान 'व्हाइट-बॉल' कप्तान बताया है। TV9 WITT Summit 2026 में बोलते हुए, गांगुली ने अपनी खुद की शानदार विरासत को एक तरफ रखते हुए, इन दोनों दिग्गजों के बीच लंबे समय से चली आ रही तुलना पर एक निर्णायक जवाब दिया। इस चर्चा के दौरान, गांगुली ने सफलता के सबसे बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हुए MS धोनी को बाकी सभी भारतीय कप्तानों से ऊपर रखा: यानी जीती गई ट्रॉफियां।
"धोनी ने वर्ल्ड कप जीता है, जबकि मैं रनर-अप रहा हूं।" गांगुली ने भारत की 2011 की जीत की तुलना 2003 के फाइनल से की, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया था।
गांगुली ने आगे कहा, “उन्होंने तीन वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की है। हमारे जमाने में T20I क्रिकेट नहीं होता था – सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप होते थे। लेकिन धोनी ने वर्ल्ड कप जीता है, और मैं कहूंगा कि वह एक बेहतरीन व्हाइट-बॉल कप्तान थे।”
धोनी ने 2004 में गांगुली की कप्तानी में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, आगे चलकर भारत को 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ODI वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया; इसी के साथ वे 'व्हाइट-बॉल' क्रिकेट के तीनों बड़े टूर्नामेंट जीतने वाले पहले और एकमात्र कप्तान बन गए।
उन्होंने साथ ही कहा, “मुझे गर्व है कि वह झारखंड जैसी छोटी जगह से आए थे। उनसे पहले, वहां से ज्यादा खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। वहां से आकर इतना बड़ा दिग्गज बनना, यह गर्व की बात है।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें