'वह भारत का सबसे बड़ा मैच विनर है', रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को बताया ‘स्पेशल’
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज रोहित शर्मा ने युवा सनसनी तिलक वर्मा की जमकर सराहना करते हुए उन्हें भविष्य का सबसे बड़ा मैच विनर करार दिया है। स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान रोहित ने तिलक वर्मा को एक 'खास' और 'स्पेशल' क्रिकेटर बताया। रोहित का मानना है कि तिलक में वह क्षमता है जो उन्हें आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा स्तंभ बनाएगी।
रोहित शर्मा ने तिलक के खेल की तकनीक से अधिक उनके मानसिक दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए रोहित ने कहा, "मुझे लगता है कि तिलक में एक अलग चीज है, उसका रवैया बहुत अच्छा है, खासकर उसका टेम्परामेंट सुपर है. आप देखिए एशिया कप के फाइनल में तिलक ने जिस तरह की पारी खेली, वह अविश्वसनीय था। उस पारी में तिलक ने मैच विनर खिलाड़ी की झलक दिखाई थी, उसने दिखाया है वह भारत का सबसे बड़ा मैच विनर है।" रोहित ने आगे कहा कि तिलक ने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वे दबाव की स्थितियों में टीम को जीत दिलाने का माद्दा रखते हैं।
तिलक वर्मा की इस काबिलियत का सबसे बड़ा उदाहरण एशिया कप के हाई-वोल्टेज फाइनल में देखने को मिला था। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए उस खिताबी मुकाबले में भारत ने महज 20 रनों के भीतर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव जैसे धुरंधरों के विकेट गंवा दिए थे। ऐसे नाजुक समय पर तिलक वर्मा ने क्रीज पर कदम रखा और 53 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर मैच का पासा पलट दिया। उनकी इस पारी की बदौलत भारत एशिया कप चैंपियन बना और तिलक को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। रोहित ने इस पारी को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि इसमें एक सच्चे मैच विनर की झलक थी।
हालांकि, टी-20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले भारतीय प्रशंसकों के लिए एक चिंताजनक खबर भी सामने आई है। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ी माने जाने वाले तिलक वर्मा को हाल ही में सर्जरी करानी पड़ी है। टी-20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब महज एक महीने का समय बचा है, ऐसे में उनकी फिटनेस को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, उन्हें पूरी तरह ठीक होने में तीन से चार हफ्ते का समय लग सकता है। भारतीय क्रिकेट जगत अब यही उम्मीद कर रहा है कि यह युवा मैच विनर जल्द स्वस्थ होकर मैदान पर वापसी करे।