Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़rohit sharma on tilak verma calling him India s biggest match winner
'वह भारत का सबसे बड़ा मैच विनर है', रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को बताया ‘स्पेशल’

'वह भारत का सबसे बड़ा मैच विनर है', रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को बताया ‘स्पेशल’

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज रोहित शर्मा ने युवा सनसनी तिलक वर्मा की जमकर सराहना करते हुए उन्हें भविष्य का सबसे बड़ा मैच विनर करार दिया है। स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान रोहित ने तिलक वर्मा को एक 'खास' और 'स्पेशल' क्रिकेटर बताया।

Jan 18, 2026 03:27 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज रोहित शर्मा ने युवा सनसनी तिलक वर्मा की जमकर सराहना करते हुए उन्हें भविष्य का सबसे बड़ा मैच विनर करार दिया है। स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान रोहित ने तिलक वर्मा को एक 'खास' और 'स्पेशल' क्रिकेटर बताया। रोहित का मानना है कि तिलक में वह क्षमता है जो उन्हें आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा स्तंभ बनाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रोहित शर्मा ने तिलक के खेल की तकनीक से अधिक उनके मानसिक दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए रोहित ने कहा, "मुझे लगता है कि तिलक में एक अलग चीज है, उसका रवैया बहुत अच्छा है, खासकर उसका टेम्परामेंट सुपर है. आप देखिए एशिया कप के फाइनल में तिलक ने जिस तरह की पारी खेली, वह अविश्वसनीय था। उस पारी में तिलक ने मैच विनर खिलाड़ी की झलक दिखाई थी, उसने दिखाया है वह भारत का सबसे बड़ा मैच विनर है।" रोहित ने आगे कहा कि तिलक ने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वे दबाव की स्थितियों में टीम को जीत दिलाने का माद्दा रखते हैं।

तिलक वर्मा की इस काबिलियत का सबसे बड़ा उदाहरण एशिया कप के हाई-वोल्टेज फाइनल में देखने को मिला था। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए उस खिताबी मुकाबले में भारत ने महज 20 रनों के भीतर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव जैसे धुरंधरों के विकेट गंवा दिए थे। ऐसे नाजुक समय पर तिलक वर्मा ने क्रीज पर कदम रखा और 53 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर मैच का पासा पलट दिया। उनकी इस पारी की बदौलत भारत एशिया कप चैंपियन बना और तिलक को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। रोहित ने इस पारी को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि इसमें एक सच्चे मैच विनर की झलक थी।

हालांकि, टी-20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले भारतीय प्रशंसकों के लिए एक चिंताजनक खबर भी सामने आई है। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ी माने जाने वाले तिलक वर्मा को हाल ही में सर्जरी करानी पड़ी है। टी-20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब महज एक महीने का समय बचा है, ऐसे में उनकी फिटनेस को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, उन्हें पूरी तरह ठीक होने में तीन से चार हफ्ते का समय लग सकता है। भारतीय क्रिकेट जगत अब यही उम्मीद कर रहा है कि यह युवा मैच विनर जल्द स्वस्थ होकर मैदान पर वापसी करे।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |