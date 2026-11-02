रोहित शर्मा तहस-नहस कर सकते हैं ये 10 रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड सीरीज में पलटने वाले हैं इतिहास के पन्ने
रोहित शर्मा के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान एक या दो नहीं, बल्कि कई रिकॉर्ड बनाने का मौका है। उनके सामने कई माइलस्टोन हैं, जिन्हें वह हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए न्यूजीलैंड की सीरीज बेहद खास होने वाली है। हिटमैन रोहित के निशाने पर करीब 10 रिकॉर्ड होंगे, जिन्हें वह इस पांच मैचों की वनडे सीरीज में हासिल करना चाहेंगे। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज में उनका हर एक रन और हर एक छक्का मायने रखेगा और वह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते चले जाएंगे। इस बारे में जान लीजिए कि वे कौन-कौन से रिकॉर्ड इस सीरीज में तोड़ सकते हैं।
रोहित शर्मा अगर एक शतक पांच मैचों की इस वनडे सीरीज में लगा देंगे तो वे न्यूजीलैंड में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगा देंगे तो वे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ऐसा करने वाले बन जाएंगे। इसके अलावा एक शतक से वह SENA देशों में भारत के चौथे प्लेयर बन जाएंगे, जिन्होंने कम से कम एक शतक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जड़ा है।
हिटमैन रोहित जैसे ही 36 रन बनाएंगे, वह SENA देशों में 5000 रन बनाने वाले पहले भारत के पहले ओपनर बन जाएंगे। पांच मैचों में 183 रन अगर रोहित ने बनाए और उन मैचों में भारत जीता तो वह 15000 रन विनिंग कॉज में इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरा कर लेंगे। एक अर्धशतकीय पारी खेलकर वह न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन जाएंगे।
रोहित शर्मा को सिर्फ 2 छक्कों की जरूरत है और वह ऐसा करते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। अगर 5 छक्के इस सीरीज में जड़े तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके सबसे ज्यादा छक्के हो जाएंगे। इसके अलावा 6 छक्के इस सीरीज में उनके बल्ले से निकले तो 600 छक्के बतौर ओपनर जड़ने वाले वे पहले बल्लेबाज होंगे।
हिटमैन रोहित के बल्ले से अगर 8 छक्के वनडे सीरीज में आए तो वह SENA टीमों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 छक्के जड़ने वाले पहले ओपनर होंगे। 14 छक्के अगर उनके बल्ले से आए तो वह SENA देशों में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले मेहमान खिलाड़ी होंगे। एक प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड उन्हें इस सीरीज में मिला तो वह सबसे उम्रदराज भारतीय होंगे, जिन्हें इस उम्र में ये अवॉर्ड मिलेगा।
रोहित शर्मा के निशाने पर हैं ये रिकॉर्ड
1. एक शतक लगाकर वह न्यूजीलैंड में वनडे क्रिकेट में सबसे उम्रदराज शतकवीर बन जाएंगे
2. एक शतक लगाकर वह सभी SENA देशों में वनडे क्रिकेट में शतक जड़ने वाले चौथे भारतीय होंगे
3. 36 रन बनाकर वह SENA देशों में 5000 रन बतौर ओपनर बनाने वाले पहले भारतीय होंगे
4. 183 रन बनाकर वह जीत में 15000 रन पूरे कर लेंगे
5. 50+ प्लस स्कोर एक बार किया तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले इंडियन ओपनर बन जाएंगे।
6. 2 छक्के जड़ते ही वह न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बना देंगे
7. 5 छक्के लगाते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम सबसे ज्यादा छक्के हो जाएंगे
8. 6 छक्के जड़ते ही बतौर ओपनर उनके 600 छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में हो जाएंगे
9. 8 छक्के लगाकर वह SENA टीमों के खिलाफ 200 छक्के बतौर ओपनर पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी होंगे।
10. एक प्लेयर ऑफ द मैच और वह सबसे उम्रदराज भारतीय इस अवॉर्ड को पाने वाले बन जाएंगे
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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