कप्तानी जाने के बाद पहली बार आया रोहित शर्मा का बयान, कहा- मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ…

वनडे टीम की कप्तानी जाने के बाद पहली बार रोहित शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना खेलना पसंद है। हालांकि, हिटमैन रोहित शर्मा ने कप्तानी को लेकर कुछ बात नहीं की।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 06:57 AM
भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा ने वनडे टीम की कप्तानी जाने के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बयान दिया है। अपने आखिरी मैच में बतौर कप्तान टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा अब सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर भारत की वनडे टीम का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में शुभमन गिल भारत के कप्तान होंगे। इसी बीच रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बयान दिया है और कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद है।

मंगलवार को मुंबई में सीएट अवॉर्ड्स के दौरान हिटमैन रोहित शर्मा स्लिम फिट और डैशिंग नजर आए। इस शो में स्पेशल अवॉर्ड रोहित शर्मा को मिला, जिन्होंने देश को मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया था। इस दौरान उनसे ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद है, मुझे वहां जाना पसंद है, ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना पसंद आता है।" रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार है। वे ऑस्ट्रेलिया में वनडे क्रिकेट में 4 अर्धशतक और 6 शतक जड़ चुके हैं।

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं। उनका सपना है कि वह भारत के लिए वनडे विश्व कप जीतें, लेकिन उम्र उनके आड़े आ रही है। 2027 में अगला विश्व कप है और उस समय तक रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे। हालांकि, उन्होंने खुद को फिट रखना शुरू कर दिया है, लेकिन कप्तान, कोच, टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स की सोच क्या है? ये आने वाला वक्त बताएगा। रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरा आखिरी इंटरनेशनल टूर हो सकता है।

