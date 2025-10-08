कप्तानी जाने के बाद पहली बार आया रोहित शर्मा का बयान, कहा- मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ…

वनडे टीम की कप्तानी जाने के बाद पहली बार रोहित शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना खेलना पसंद है। हालांकि, हिटमैन रोहित शर्मा ने कप्तानी को लेकर कुछ बात नहीं की।

भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा ने वनडे टीम की कप्तानी जाने के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बयान दिया है। अपने आखिरी मैच में बतौर कप्तान टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा अब सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर भारत की वनडे टीम का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में शुभमन गिल भारत के कप्तान होंगे। इसी बीच रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बयान दिया है और कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद है।

मंगलवार को मुंबई में सीएट अवॉर्ड्स के दौरान हिटमैन रोहित शर्मा स्लिम फिट और डैशिंग नजर आए। इस शो में स्पेशल अवॉर्ड रोहित शर्मा को मिला, जिन्होंने देश को मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया था। इस दौरान उनसे ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद है, मुझे वहां जाना पसंद है, ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना पसंद आता है।" रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार है। वे ऑस्ट्रेलिया में वनडे क्रिकेट में 4 अर्धशतक और 6 शतक जड़ चुके हैं।