रोहित शर्मा वर्ल्ड कप प्लान में नहीं; वनडे में रिप्लेस करेगा वो खिलाड़ी, जिसने नहीं किया डेब्यू: रिपोर्ट

रोहित शर्मा ऑस्ट्रलिया दौरे पर एक्शन में नजर आएंगे। वह मार्च 2025 के बाद भारत के लिए खेलेंगे। रोहित से हाल ही में भारतीय वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई। उनकी जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 08:43 PM
रोहित शर्मा से हाल ही में भारतीय वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई। उनकी जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिर्फ बतौर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी ऑस्ट्रेलिया में 19 अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में दमखम दिखाएंगे। दोनों मार्च 2025 के बाद भारतीय जर्सी में दिखेंगे। हालांकि, एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि रोहित और कोहली का इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं खिंचने वाला। दोनों भारत के वनडे वर्ल्ड कप 2027 प्लान में नहीं हैं।

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि रोहित और विराट दोनों 'अपने आखिरी पड़ाव पर' हैं। दोनों आने वाले महीनों में या तो संन्यास ले लेंगे या वनडे से बाहर हो जाएंगे। रोहित फिलहाल 38 साल के हैं जबकि कोहली अगले महीने नवंबर में 37 साल के हो जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चयनकर्ता अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल की प्रगति से बेहद प्रभावित हैं और इन बल्लेबाजों को जल्द ही वनडे सेटअप में शामिल किया जा सकता है। वहीं, 25 वर्षीय अभिषेक को वनडे क्रिकेट में रोहित के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है। रोहित ओपनिंग करते हैं।

अभिषेक ने अभी तक भारत के लिए वनडे डेब्यू नहीं किया है। उन्होंने 24 टी20 इंटरनेशनल मैचों में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कमाल की छाप छोड़ी है। बतौर ओपनर अभिषेक ने हाल ही में एशिया कप 2025 में सात मैचों में सर्वाधिक 314 रन बनाए। उनका 200.00 का जबर्दस्त स्ट्राइक रेट रहा। वह पावरप्ले में गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ते हैं, जिससे विरोधी टीम दबाव में घिर जाती है। सूत्र ने कहा, "अभिषेक टी20 में छह ओवर के पावरप्ले में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए अगर उन्हें 10 ओवर मिल जाएं और वह टिक रहें तो क्या होगा। वह रोहित से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और कमाल की शुरुआथ दिलाई सकते हैं।"

