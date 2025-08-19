Rohit Sharma must be the captain in the 2027 World Cup Ambati Rayudu tells the solid reason रोहित शर्मा को क्यों बने रहना चाहिए विश्व कप 2027 तक कप्तान? पूर्व क्रिकेटर ने बताई ठोस वजह, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rohit Sharma must be the captain in the 2027 World Cup Ambati Rayudu tells the solid reason

रोहित शर्मा को क्यों बने रहना चाहिए विश्व कप 2027 तक कप्तान? पूर्व क्रिकेटर ने बताई ठोस वजह

अंबाती रायुडू ने कहा है कि आपको देखना होगा कि आपको वर्ल्ड कप कौन जिता सकता है? अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में ऐसा होता होता है तो उनको 2027 के वनडे विश्व कप तक खेलना चाहिए। रोहित दो आईसीसी इवेंट जिता चुके हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 06:06 AM
share Share
Follow Us on
रोहित शर्मा को क्यों बने रहना चाहिए विश्व कप 2027 तक कप्तान? पूर्व क्रिकेटर ने बताई ठोस वजह

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायुडू ने भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अंबाती रायुडू ने कहा है कि हिटमैन रोहित शर्मा को वनडे विश्व कप 2027 तक खेलना चाहिए। अंबाती रायुडू ने इसके पीछे का कारण भी बताया है। रायुडू ने कहा है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपको विश्व कप कौन जिता सकता है? अगर ये रोहित शर्मा की कप्तानी में होता है तो फिर आपको उनके साथ बने रहना चाहिए।

अंबाती रायुडू ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा, “आपको देखना होगा कि कौन आपको विश्व कप जिता सकता है। अगर रोहित शर्मा की कप्तानी ऐसा कर सकती है, तो उन्हें 2027 तक कप्तानी जारी रखनी चाहिए। वनडे में रोहित की जगह कोई नहीं ले सकता, उनकी कप्तानी, उनकी बल्लेबाजी और खिलाड़ियों को उनका आत्मविश्वास, ये सब बेहद महत्वपूर्ण हैं - 2027 के विश्व कप में रोहित को ही कप्तान होना चाहिए।”

ये भी पढ़ें:एक दिन में BCCI के दो धमाके, एशिया कप और WC के लिए घोषित होगी भारतीय टीम

रोहित शर्मा ने अब तक भारत को दो बार आईसीसी ट्रॉफी जिताई है। 2024 का टी20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी कप्तानी में भारत जीता है। हालांकि, 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया को हार मिली थी। एक और फाइनल रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने WTC का गंवाया है, लेकिन दो ट्रॉफी जीतना भी अपने आप में बड़ी बात है।

तूफानी ओपनर रोहित शर्मा टी20 विश्व कप 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट और इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वे 2027 के वनडे विश्व कप तक खुद को कैसे फिट रख पाएंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मेट में किसी के लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल होता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टी20 और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं। दोनों वनडे क्रिकेट खेलते नजर आएंगे।