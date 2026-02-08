इधर अजीब लग रहा है... रोहित शर्मा का छलका दर्द, T20 वर्ल्ड कप में पहली बार दिखा ये नजारा
T20 World Cup 2026 का पहला मैच भारतीय टीम जब खेलने उतरी तो पहली बार ऐसा था, जब टीम में रोहित शर्मा नहीं थे। अभी तक सभी टी20 विश्व कप वे खेले थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं।
T20 World Cup 2026 का पहला मैच जब टीम इंडिया खेलने उतरी तो भारतीय टीम के इतिहास में पहली बार ऐसा था, जब रोहित शर्मा टीम का हिस्सा नहीं थे। वे शनिवार 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद थे, मैदान पर भी नजर आए, लेकिन टीम में शामिल नहीं थे, क्योंकि वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। आईसीसी के एंबेसडर के तौर पर वह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे। इस दौरान उनका दर्द भी झलक उठा कि वे टीम का हिस्सा नहीं हैं और एक नई भूमिका में हैं।
दरअसल, रोहित शर्मा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया के टी20 विश्व कप 2026 के पहले मैच में मैदान पर थे, लेकिन वे टी20 विश्व कप की ट्रॉफी के साथ इस टूर्नामेंट के ब्रांड एंबेसडर थे। इस दौरान रोहित शर्मा का दर्द भी छलक गया और उन्होंने भारतीय खिलाड़़ियों से कहा कि वे ड्रेसिंग रूम को मिस कर रहे हैं। आईसीसी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि रोहित शर्मा कह रहे हैं कि इधर अजीब लग रहा है। इससे पहले रोहित ने कप्तान सूर्या को गुरुमंत्र भी दिया था कि इस मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग लेना, लेकिन वे टॉस नहीं जीते और उनकी ये बात सही साबित हुई, क्योंकि भारत का स्कोर 77 पर 5 हो गया था।
इस वीडियो में रोहित शर्मा आगे कहते हैं, "यहां आकर हमेशा अच्छा लगता है। यहां सब लोग क्रिकेट को प्यार देते हैं। मुंबई के लोग कभी आपको निराश नहीं करते। हर चीज के बीच, कभी-कभी आपको पता नहीं चलता। आपको उस पल का भी मजा लेना चाहिए। हर गेम का भी मजा लेना चाहिए। यह पल कभी वापस नहीं आएगा। इंडिया में खेलना कभी आसान नहीं होगा। सभी बैट्समैन और बॉलर को भी देखने के लिए बेताबी है।"
टी20 विश्व कप भारत को जिताने वाले कप्तान ने आगे कहा, "यह बहुत इमोशनल एहसास है, क्योंकि मुझे अभी भी मैदान के इस तरफ होने की आदत नहीं है, बजाय इसके कि मैं एक बार मैदान के उस तरफ रहूं। मुझे लगा कि मेरे शरीर में कोई नसें नहीं है। क्या शानदार अनुभव है, वहां खड़े होकर राष्ट्रगान गाना बहुत अलग लगता है।"
