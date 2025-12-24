Cricket Logo
रोहित शर्मा ने डेविड वॉर्नर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की, 9वीं बार बनाया 150 से अधिक रन

संक्षेप:

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित ने न केवल अपना सबसे तेज लिस्ट ए शतक जड़ा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डेविड वॉर्नर के एक बड़े विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली।

Dec 24, 2025 08:31 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
लिस्ट ए क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में बुधवार को रोहित-कोहली (रो-को) ने रिकार्ड बल्लेबाजी की। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने जहां आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपनी 330वीं लिस्ट ए पारी में सबसे तेज 16 हजार रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर पछाड़ दिया है। वहीं रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते शतक जड़ा और इस प्रारूप में सर्वाधिक नौ बार 150 से अधिक का स्कोर बनाकर डेविड वॉर्नर की बराबरी की।

रोहित शर्मा अब लिस्ट ए क्रिकेट (ODI और घरेलू 50-ओवर फॉर्मेट) में सबसे ज्यादा बार 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने डेविड वॉर्नर के 9 बार 150+ स्कोर बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 5 बार ये कारनामा किया है। इसके बाद विराट कोहली और क्रिस गेल हैं। इन दोनों ने भी 5-5 बार ये कमाल किया है।

रोहित ने आज 38 वर्ष और 238 दिन की उम्र में शतक जड़ा और वह इस टूर्नामेंट में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए। इस टूर्नामेंट में शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बंगाल के अनुस्तुप मजूमदार हैं जिन्होंने 39 वर्ष की उम्र में 2023-24 सीजन में दो शतक जड़े थे। 62 गेंदों पर शतक बनाने के बाद रोहित की पारी 94 गेंदों पर 155 के निजी स्कोर पर समाप्त हुई। रोहित ने अपनी पारी में 18 चौके और नौ छक्के लगाए। यह मैच मुंबई ने आठ विकेट से जीता।

रोहित शर्मा ने सिक्किम के अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण का पूरा फायदा उठाते हुए 94 गेंद में 155 रन बनाये और लिस्ट ए क्रिकेट में वापसी के साथ उनकी शानदार पारी के दम पर मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप सी के मैच में बुधवार को सिक्किम को आठ विकेट से हराया । करीब बीस हजार दर्शकों को क्रिसमस का तोहफा देते हुए ‘हिटमैन’ रोहित ने अपनी पारी में 18 चौके और नौ छक्के लगाये । मुंबई ने जीत के लिये 237 रन का लक्ष्य 30 . 3 ओवर में हासिल कर लिया ।

सिक्किम के गेंदबाज पाल्जर तमांग, क्रांति कुमार, गुरिंदर सिंह और अंकुर मलिक की चुनौती रोहित के सामने नहीं के बराबर थी । उन्होंने क्रांति को मिडविकेट पर चौका लगाकर शुरूआत की । अपनी पारी के दौरान उन्होंने स्पिनरों को भी नहीं बख्शा । उन्हें दो जीवनदान भी मिले लेकिन रनगति में कोई रूकावट नहीं आई ।

