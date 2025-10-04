Rohit Sharma loses ODI Captaincy To Shubman Gill Shreyas Iyer new vice captain Top 5 Surprising Points about India squad रोहित के हाथों से फिसली कप्तानी, नए उपकप्तान की हुई एंट्री; जानिए भारतीय स्क्वॉड की 5 हैरतअंगेज बातें, Cricket Hindi News - Hindustan
भारतीय वनडे टीम को नया कप्तान और उपकप्तान मिला है। 38 वर्षीय रोहित शर्मा के हाथों से वनडे की कप्तानी फिसल गई है। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित ने 56 वनडे मैचों में भारत की कमान संभाली।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 04:03 PM
टीम इंडिया को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने है। बीसीसीआई ने शनिवार (4 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवर सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड की घोषणा की। भारत को नया वनडे कप्तान और उपकप्तान मिला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेटर नौ महीने बाद भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। चलिए, आपको ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय स्क्वॉड की 5 हैरतअंगेज बातें बताते हैं।

रोहित के हाथों से फिसली कप्तानी

38 वर्षीय रोहित शर्मा के हाथों से भारतीय वनडे टीम की कप्तानी फिसल गई है। बीसीसीआई ने एक बड़ा बदलाव करते हुए सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया है। 25 वर्षीय गिल फिलहाल भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान और टी20 टीम के उपकप्तान हैं। 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बताया कि भारत को आने वाले समय में बहुत ज्यादा वनडे नहीं खेलने हैं और हमें अगले कप्तान को पर्याप्त समय देना है। बता दें कि रोहित ने 56 वनडे मैचों में कप्तानी की, जिसमें से भारत ने 42 जीते। उनकी अगुवाई में भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा था। रोहित के नेतृत्व में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती।

वनडे में नए उपकप्तान की एंट्री

भारतीय वनडे टीम में नए उपकप्तान की एंट्री हुई है। शुभमन को कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को वनडे में उपकप्तानी सौंपी गई है। 30 वर्षीय अय्यर ने पिछला वनडे मैच चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था। उन्हें टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह नहीं मिली थी, जिसके बाद सिलेक्टर्स की काफी आलोचना हुई। अय्यर ने हाल ही में पीठ में बार-बार होने वाली ऐंठन के कारण लाल गेंद वाले क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया था।

रवींद्र जडेजा का कटा पत्ता

अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का वनडे टीम से पत्ता कट गया है। उन्होंने आखिरी वनडे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेला, जो फाइनल था। 36 वर्षीय जडेजा ने 204 वनडे में 2806 रन बनाए हैं और 231 विकेट चटकाए हैं। वह फिलहाल इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में खेल रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में पहले टेस्ट में शतक जड़ने के अलावा चार विकेट लिए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

बुमराह को मिला आराम

भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया है। 30 वर्षीय पेसर के वर्कलोड को मैनेज करने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। बुमराह एशिया कप के बाद वेस्टइंडीज सीरीज में दमखम दिखा रहे हैं। हालांकि, बुमराह ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे, जो 29 अक्टूबर से कैनबरा में शुरू होगी।

नीतीश-यशस्वी वनडे में

ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, ओपनर यशस्वी जायसवाल और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को वनडे स्क्वॉड में शामिल किया गया है। तीनों ने अब तक कोई वनडे मैच नहीं खेला है। 22 वर्षीय नीतीश भारत के टी20 स्क्वॉड का भी हिस्सा हैं। वह भारत के लिए 8 टेस्ट और चार टी20 मैच खेल चुके हैं। यशस्वी ने 24 टेस्ट और एक टी20 मैच खेला है। वहीं, जुरेल अभी तक 6 टेस्ट और चार टी20 इंटरनेशनल मैचों में उतरे हैं।

