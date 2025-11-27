विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा भी पहुंचे रांची, जानिए कब खेला जाएगा पहला IND vs SA ODI मैच?
विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा भी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए रांची पहुंच गए हैं। पहला IND vs SA ODI मैच कब और कहां खेला जाएगा? इसके बारे में जान लीजिए। ये पूर्व कप्तान एमएस धोनी का शहर है, जहां तीनों मिल सकते हैं।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए रांची पहुंच गए हैं। बुधवार 26 नवंबर को रोहित शर्मा मुंबई से अलीबाग गए थे, जहां वह अपने फार्महाउस का काम देखने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने मुंबई से रांची की उड़ान भरी और वे वनडे सीरीज के पहले मैच से पहले वहां पहुंच गए। विराट कोहली भी एमएस धोनी के शहर रांची पहुंच चुके हैं। दोनों दिग्गज खिलाड़ी पूर्व कप्तान एमएस धोनी से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि धोनी आईपीएल की तैयारी करने के लिए लगभग हर दिन रांची के स्टेडियम में जाते रहते हैं।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज की बात करें तो सीरीज का पहला मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में रविवार 30 नवंबर को खेला जाना है। काफी समय के बाद रांची में वनडे इंटरनेशनल मैच आयोजित होगा। आखिरी बार भी किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में इंडिया और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत इस मैदान पर हुई थी। 9 अक्तूबर 2022 को वह मुकाबला खेला गया था। उस मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी, जिसमें श्रेयस अय्यर ने शतक जड़ा था। हालांकि, वह अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि वे चोट के कारण काफी समय तक टीम से दूर रहेंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोहित शर्मा आखिरी बार किसी प्रोफेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वनडे सीरीज में नजर आए थे। आखिरी मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से दमदार शतक निकला था और टीम इंडिया को जीत भी मिली थी। भारतीय टीम उस मैच में जीत तो गई थी, लेकिन सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर ली थी, क्योंकि बारिश के कारण पहला मुकाबला छोटा हो गया था, जबकि दूसरे मैच में भारत की बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही थी। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा से उम्मीद होगी कि भारतीय फैंस को वे अपनी सरजमीं पर जीत दिलाएं और फैंस को खुश करें।
ये है शेड्यूल
वनडे सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो पहला मुकाबला रविवार 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो बुधवार 3 दिसंबर को आयोजित होगा। इसके बाद आखिरी वनडे मैच इस सीरीज का शनिवार 6 दिसंबर को वाइजैग में खेला जाना है।