रोहित शर्मा वनडे में इस खास 'ट्रिपल सेंचुरी' से ज्यादा दूर नहीं, 7 भारतीय कर चुके हैं ये कमाल

रोहित शर्मा वनडे में एक खास तिहरा शतक से मात्र 13 कदम दूर हैं। अगर वह वर्ल्ड कप 2027 तक खेलते हैं तो निश्चित रूप से वह यह मुकाम हासिल कर लेंगे। अब तक यहां सिर्फ 7 भारतीय पहुंच पाए हैं। देखें लिस्ट-

बीसीसीआई सचिन देवजीत सैकिया ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर उड़ रहीं अफवाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ऐसे में हिटमैन के फैंस ने राहत की सांस ली होगी। दरअसल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज के बीच एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि 19 जुलाई को लॉर्ड्स में होने वाला तीसरे वनडे रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच हो सकता है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर रोहित को वर्ल्ड कप 2027 प्लान के बारे में बता चुके हैं कि वह इस स्कीम का हिस्सा नहीं है। हालांकि सैकिया ने साफ कर दिया है कि रोहित लॉर्ड्स वनडे के बाद रिटायर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर रोहित शर्मा की वनडे में ट्रिपल सेंचुरी की बात होने लगी है।

रोहित शर्मा की वनडे में खास ट्रिपल सेंचुरी रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अभी तक 287 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 48.58 की औसत के साथ उन्होंने 11757 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 33 शतक भी दर्ज हैं। वह विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं।

रोहित शर्मा की नजरें अब वनडे में खास तिहरे शतक पर है। यह ट्रिपल सेंचुरी है 300 मैचों की। अब बीसीसीआई जैसे कि साफ कर चुका है कि रोहित शर्मा भारत की वर्ल्ड कप 2027 स्कीम का हिस्सा हैं। ऐसे में हिटमैन वनडे में 300 मैच का मुकाम हासिल करना जाएंगे।

रोहित शर्मा वनडे में 300 मैच के आंकड़े से 13 कदम दूर हैं। अगर वर्ल्ड कप 2027 तक हिटमैन टीम के साथ बने रहते हैं तो निश्चित रूप से वह यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे।

भारत को अगले साल वर्ल्ड कप से पहले 20-22 मैच खेले हैं। रोहित को लगातार मौके मिलते रहे तो वह जल्द ही इसे हासिल कर लेंगे।

7 भारतीय अभी तक कर चुके हैं ऐसा अभी तक 7 भारतीय क्रिकेट ऐसे हैं जो वनडे क्रिकेट में 300 या उससे अधिक मैच खेल चुके हैं। इस लिस्ट में एकमात्र एक्टिव क्रिकेटर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। जी हां, किंग कोहली वनडे में 313 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 14867 रन दर्ज हैं। वह इस फॉर्मेट के बादशाह हैं। उनके नाम 54 शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह किसी भी बल्लेबाज द्वारा किसी भी फॉर्मेट में जड़े गए सबसे ज्यादा शतक हैं।

इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 400 से अधिक मैच खेले हैं। मास्टर ब्लास्टर के नाम 463 वनडे मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिसमें उन्होंने 49 शतक के साथ सबसे अधिक 18426 रन बनाए हैं।

भारत के लिए 300 वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी