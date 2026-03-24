होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विराट कोहली के नायाब क्लब में क्या रोहित शर्मा को मिलेगी एंट्री? IPL 2026 में चाहिए इतनी बाउंड्री

Mar 24, 2026 03:46 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share

आईपीएल में सबसे ज्यादा बाउंडी लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा टॉप-2 में हैं। रोहित आईपीएल के आगामी सीजन में एक जबर्दस्त कारनामा अंजाम दे सकते हैं।

विराट कोहली के नायाब क्लब में क्या रोहित शर्मा को मिलेगी एंट्री? IPL 2026 में चाहिए इतनी बाउंड्री

आईपीएल 2026 का आगाज होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होगा। फैंस को एक बार फिर चौके-छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी। नए सीजन से पहले हम आपके लिए तरह-तरह के रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं। आज इस कड़ी में चौके-छक्कों यानी बाउंड्री से जुड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड हाजिर है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले टॉप-10 खिलाड़ियों की लिस्ट में सात भारतीय हैं। हालांकि, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल में एक हजार बाउंड्री का आंकड़ा छुआ है।

क्या कोहली के नायाब क्लब में रोहित की होगी एंट्री?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा कोहली ने 267 आईपीएल मैचों में 1062 बाउंड्री ठोकी हैं। उनके बल्ले से 771 चौके और 291 सिक्स निकले हैं। कोहली भारतीय लीग में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले प्लेयर भी हैं। मुंबई इंडियंस (एमआई) के लिए खेलने वाले रोहित शर्मा 942 बाउंड्री के साथ फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 272 मुकाबलों में 640 चौके और 302 सिक्स जमाए हैं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित आईपीएल 2026 में कोहली के एक हजार बाउंड्री के नायाब क्लब में एंट्री कर सकते हैं। उन्हें आगामी सीजन में 58 बाउंड्री की दरकार होगी। रोहित आईपीएल में सर्वाधिक छक्के मारने वाले भारतीय हैं।

ये भी पढ़ें:ये हैं IPL इतिहास के 7 सबसे बदकिस्मत कप्तान, लिस्ट में विराट कोहली टॉप पर

राहुल के पास एबी और उथप्पा को पछाड़ने का मौका

दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का हिस्सा केएल राहुल आईपीएल में सबसे ज्यादा जड़ने वाले प्लेयर की सूची में एबी डिविलियर्स और रॉबिन उथप्पा को पछाड़ सकते हैं। वह 145 मैचों में 660 बाउंड्री के साथ अभी नौवें नंबर पर हैं। राहुल ने 452 चौके और 208 छक्के ठोके हैं। राहुल को डिविलियर्स को पछाड़ने के लिए पांच और उथप्पा से आगे निकलने के लिए चार बाउंड्री की दरकार है। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डिविलियर्स ने 184 आईपीएल मैचों में 664 बाउंड्री जमाई। उनके बल्ले से 413 चौके और 251 सिक्स निकले। वह दिल्ली और आरसीबी की ओर से खेले। पूर्व भारतीय विकेटकीपर उथप्पा ने 205 मुकाबलों में 663 बाउंड्री लगाई। उन्होंने 481 चौके और 182 सिक्स जड़े। वह चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) समेत पांच फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे।

ये भी पढ़ें:रोहित अब भी भारतीय टी20 टीम के लिए खेल सकते, IPL से पहले किसने कही इतनी बड़ी बात

IPL में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले टॉप 10 प्लेयर

1062 - विराट कोहली

942 - रोहित शर्मा

920 - शिखर धवन

899 - डेविड वॉर्नर

761 - क्रिस गेल

709 - सुरेश रैना

664 - एबी डिविलियर्स

663 - रॉबिन उथप्पा

660 - केएल राहुल

639 - एमएस धोनी

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Rohit Sharma Virat Kohli IPL 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।