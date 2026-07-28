'रोहित शर्मा ने तुरंत सॉरी कहा और...', जोस बटलर ने खोला स्पेशल गिफ्ट से जुड़ा राज
'हिटमैन' रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स वनडे के बाद जोस बटलर को एक स्पेशल गिफ्ट दिया था। इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज बटलर ने अब उस गिफ्ट के बारे में खुलकर बात की है।
रोहित शर्मा ने 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली थी। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 110 गेंदों में 17 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 138 रन बनाए। वह लॉर्ड्स में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने लॉर्ड्स वनडे के बाद इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर को एक स्पेशल गिफ्ट दिया था। 39 वर्षीय भारतीय दिग्गज ने बटलर को साइन की हुई जर्सी तोहफे के रूप में दी। बटलर ने उस जर्सी की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। बटलर ने अब स्पेशल गिफ्ट हासिल करने के लिए की गई जद्दोजहद से जुड़ा राज खोला है।
'रोहित ने मुझे बिल्कुल नर्वस कर दिया'
35 वर्षीय बटलर ने 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' यूट्यूब चैनल पर कहा, ''वह इस समय इकलौते ऐसे दिग्गज खिलाड़ी थे, जिनकी शर्ट मेरे पास नहीं थी। मैं उनकी जर्सी चाहता था। उन्होंने मुझे बिल्कुल नर्वस कर दिया क्योंकि वह दिग्गज रोहित शर्मा हैं। ऐसे में आप कोई गुस्ताखी नहीं दिखाना चाहते, जो शायद मैंने की। वह शायद उस समय किसी जरूरी कॉल पर थे। दरअसल, भारत के टीम के मैनेजर ने सीरीज की शुरुआत में उनके लिए मेरी शर्ट मांगी थी। इसलिए मैं उन्हें अपनी शर्ट देने के लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम गया। मैं सोच रहा था कि अगर रोहित आसपास होंगे तो मैं उनकी जर्सी ले लूंगा क्योंकि पक्का नहीं कि मैं उनके खिलाफ दोबारा खेलूंगा। वह वहां नहीं थे और मैं आसपास घूम रहा था। मैं किसी और से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि यह देख सकूं कि क्या वह आएंगे या नहीं।''
'रोहित शर्मा ने तुरंत सॉरी कहा और...'
इंग्लिश विकेटकीपर ने आगे कहा, ''फिर मुझे पता चला कि रोहित वहां नहीं थे। वह मैदान पर इंटरव्यू दे रहे थे। फिर मैं सीढ़ियों से नीचे लॉन्ग रूम से होते हुए हमारे ड्रेसिंग रूम में गया। मैं इस उम्मीद में था कि वह वापस आ जाएंगे। और जैसे ही मैं लॉन्ग रूम में आया तो रोहित वहां थे लेकिन वह फोन पर थे। लेकिन मैंने फिर भी उनसे पूछा कि क्या मैं उनकी शर्ट ले सकता हूं। उन्होंने तुरंत सॉरी कहा और फोन रख दिया और मेरी गुजारिश मान ली। फिर वह ऊपर गए और एक अच्छे मैसेज के साथ जर्सी दे दी।'' बटलर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रोहित की कप्तानी में खेल चुके हैं। वह 2016 और 2017 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। बटलर अब आईपीएल में गुजरात टाइटंस में हैं।
बटलर ने रोहित से पहले भी मांगी जर्सी
बटलर ने बताया कि इंग्लैंड के क्रिकेटर लियाम डॉसन से बातचीत के बाद वह रोहित की जर्सी लेने के लिए गए। उन्होंने कहा, ''मैं बहुत ज्यादा जर्सी बदलने वाला क्रिकेटर नहीं हूं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे है, जिनकी शर्ट में मैं वर्षों से चाहता था। मैंने कुछ साल पहले टॉस के समय रोहित से उनकी शर्ट मांगी थी और उन्होंने कहा था कि हम मैच के आखिर में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने कभी जर्सी नहीं बदली। डॉसन असल में जसप्रीत बुमराह से बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह बुमराह की शर्ट लेने वाले हैं। उन्होंने कहा, 'बिल्कुल, मैं लेने वाला हूं। यह जसप्रीत बुमराह हैं।' फिर मुझे लगा कि शायद यह रोहित से दोबारा पूछने का एक मौका है।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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