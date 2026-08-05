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रोहित शर्मा खुद से रिटायरमेंट नहीं लेंगे, मोहम्मद कैफ ने सिलेक्टर्स को लेकर दिया बड़ा बयान

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रोहित शर्मा खुद रिटायरमेंट नहीं लेंगे। ये बयान मोहम्मद कैफ ने दिया है और उन्होंने सिलेक्टर्स को एक तरह की चुनौती दी है कि रोहित को अगर बाहर करना है तो वह करें, लेकिन खुद रोहित यह फैसला नहीं लेंगे। 

Rohit Sharma
रोहित शर्मा

रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया के लिए खेलेंगे या नहीं? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। भले ही बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने 19 जुलाई को उनके आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खबरों का खंडन किया है, लेकिन कोई भी इस बात को आश्वासन रोहित को नहीं दे रहा है कि वे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हैं। इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने विस्तार से लेकर बात की और बताया कि आखिर बात क्या हो सकती है।

16 जुलाई को एक खबर आती है कि 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में रोहित शर्मा अपना आखिरी मैच खेलेंगे। हालांकि, इससे पहले बीसीसीआई ने उनके रिटायरमेंट का खंडन कर दिया था, जबकि रोहित शर्मा ने 138 रनों की पारी खेलकर सभी का मुंह बंद कर दिया था। हालांकि, भारत मैच हार गया था। रोहित ने इस फॉर्मेट में 34वीं सेंचुरी और 2026 की अपनी पहली सेंचुरी बनाई महज 84 गेंदों में 17 चौकों और पांच छक्कों की मदद से बनाई थी। बावजूद इसके किसी ने यह बयान नहीं दिया कि रोहित वर्ल्ड कप खेलेंगे।

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किसी ने रोहित को आश्वासन नहीं दिया- कैफ

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसी मुद्दे को उठाया और कहा कि कोई भी स्पष्ट सार्वजनिक बयान टीम मैनेजमेंट की ओर से रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप 2027 खेलने को लेकर नहीं आया है। उन्होंने कहा, "हां, एक बात तो साफ हो गई है। कई बार कोचिंग स्टाफ के लोग सामने आकर कहते हैं, ‘हमने रोहित शर्मा को अपना नैचुरल गेम खेलने की पूरी आजादी दी है’, लेकिन अभी तक किसी ने यह साफ बयान नहीं दिया है कि, ‘रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के लिए हमारे प्लान का हिस्सा हैं।’ वह बयान भी आना चाहिए।"

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कैफ का मानना है, "रोहित शर्मा का फॉर्म नैचुरली ऊपर-नीचे होता रहेगा। हो सकता है कि उनकी सीरीज खराब हो, लेकिन मैनेजमेंट को कहना चाहिए कि वह उनके साथ खड़ी है। उन्हें आजादी देने के साथ-साथ, उन्हें यह भी साफ तौर पर कहना चाहिए कि वे उनका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है, इसलिए काफी कन्फ्यूजन और शक है। हम बाहर बैठे हैं, इसलिए हमें ठीक से नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ने अब तय कर लिया है कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता, बल्कि खुद ही रिटायरमेंट लेंगे।"

अभी भी असमंजस की स्थिति है रोहित को लेकर

कैफ ने आगे कहा, "लॉर्ड्स मैच उनका आखिरी ODI हो सकता था, ऐसी रिपोर्ट थी, लेकिन BCCI ने लॉर्ड्स मैच से पहले बयान देकर बहुत अच्छा काम किया। वह दखल एक टर्निंग पॉइंट बन गया और दूसरा यह कि रोहित शर्मा ने शतक जड़ दिया।" उन्होंने आगे कहा, "अभी भी अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है। शायद सिलेक्टर्स के बीच भी कि उन्हें रिटेन किया जाए या नहीं? लेकिन अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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