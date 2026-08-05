रोहित शर्मा खुद से रिटायरमेंट नहीं लेंगे, मोहम्मद कैफ ने सिलेक्टर्स को लेकर दिया बड़ा बयान
रोहित शर्मा खुद रिटायरमेंट नहीं लेंगे। ये बयान मोहम्मद कैफ ने दिया है और उन्होंने सिलेक्टर्स को एक तरह की चुनौती दी है कि रोहित को अगर बाहर करना है तो वह करें, लेकिन खुद रोहित यह फैसला नहीं लेंगे।
रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया के लिए खेलेंगे या नहीं? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। भले ही बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने 19 जुलाई को उनके आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खबरों का खंडन किया है, लेकिन कोई भी इस बात को आश्वासन रोहित को नहीं दे रहा है कि वे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हैं। इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने विस्तार से लेकर बात की और बताया कि आखिर बात क्या हो सकती है।
16 जुलाई को एक खबर आती है कि 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में रोहित शर्मा अपना आखिरी मैच खेलेंगे। हालांकि, इससे पहले बीसीसीआई ने उनके रिटायरमेंट का खंडन कर दिया था, जबकि रोहित शर्मा ने 138 रनों की पारी खेलकर सभी का मुंह बंद कर दिया था। हालांकि, भारत मैच हार गया था। रोहित ने इस फॉर्मेट में 34वीं सेंचुरी और 2026 की अपनी पहली सेंचुरी बनाई महज 84 गेंदों में 17 चौकों और पांच छक्कों की मदद से बनाई थी। बावजूद इसके किसी ने यह बयान नहीं दिया कि रोहित वर्ल्ड कप खेलेंगे।
किसी ने रोहित को आश्वासन नहीं दिया- कैफ
मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसी मुद्दे को उठाया और कहा कि कोई भी स्पष्ट सार्वजनिक बयान टीम मैनेजमेंट की ओर से रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप 2027 खेलने को लेकर नहीं आया है। उन्होंने कहा, "हां, एक बात तो साफ हो गई है। कई बार कोचिंग स्टाफ के लोग सामने आकर कहते हैं, ‘हमने रोहित शर्मा को अपना नैचुरल गेम खेलने की पूरी आजादी दी है’, लेकिन अभी तक किसी ने यह साफ बयान नहीं दिया है कि, ‘रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के लिए हमारे प्लान का हिस्सा हैं।’ वह बयान भी आना चाहिए।"
कैफ का मानना है, "रोहित शर्मा का फॉर्म नैचुरली ऊपर-नीचे होता रहेगा। हो सकता है कि उनकी सीरीज खराब हो, लेकिन मैनेजमेंट को कहना चाहिए कि वह उनके साथ खड़ी है। उन्हें आजादी देने के साथ-साथ, उन्हें यह भी साफ तौर पर कहना चाहिए कि वे उनका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है, इसलिए काफी कन्फ्यूजन और शक है। हम बाहर बैठे हैं, इसलिए हमें ठीक से नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ने अब तय कर लिया है कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता, बल्कि खुद ही रिटायरमेंट लेंगे।"
अभी भी असमंजस की स्थिति है रोहित को लेकर
कैफ ने आगे कहा, "लॉर्ड्स मैच उनका आखिरी ODI हो सकता था, ऐसी रिपोर्ट थी, लेकिन BCCI ने लॉर्ड्स मैच से पहले बयान देकर बहुत अच्छा काम किया। वह दखल एक टर्निंग पॉइंट बन गया और दूसरा यह कि रोहित शर्मा ने शतक जड़ दिया।" उन्होंने आगे कहा, "अभी भी अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है। शायद सिलेक्टर्स के बीच भी कि उन्हें रिटेन किया जाए या नहीं? लेकिन अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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