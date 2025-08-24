लैम्बॉर्गिनी चलाते हुए मुंबई के ट्रैफिक में फंसे रोहित शर्मा, फिर भी फैंस का रखा दिल

सोशल मीडिया पर शनिवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा लैम्बॉर्गिनी चलाते हुए मुंबई के ट्रैफिक में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, रोहित शर्मा ने कुछ फैंस का दिन भी बना दिया।

भारत की वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा अक्टूबर 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आईपीएल 2025 के बाद से उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, क्योंकि वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं। इस बीच भारतीय कप्तान मुंबई में नजर आए, लेकिन उनकी लग्जरी स्पोर्ट्स कार मुंबई के ट्रैफिक में फंस गई। बावजूद इसके रोहित शर्मा ने अपने फैंस का दिन बना दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर शनिवार को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भगवा रंग की लैम्बॉर्गिनी चलाते हुए मुंबई के ट्रैफिक में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, रोहित शर्मा ने अपने एक फैन का हाथ उठा कर अभिवादन किया, जिसने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। एक ‘एक्स’ यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘‘रोहित शर्मा अपनी नई लैम्बॉर्गिनी में मुंबई के ट्रैफिक में फंस गए, लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद घर जाते समय वह अपने प्रशंसकों का अभिवादन करना नहीं भूले।’’