भारतीय वुमेंस टीम को ‘वर्ल्ड कप’ जीतता देख इमोशनल हुए रोहित शर्मा, नवंबर में ही टूटा था उनका सपना! VIDEO
संक्षेप: रोहित शर्मा INDW vs SAW फाइनल मैच देखने नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में पहुंचे थे और जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता तो वह इमोशनल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं।
19 नवंबर 2023…यह वही तारीख है जब रोहित शर्मा का वनडे वर्ल्ड कप जीतने का सपना ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा था। भारत को वर्ल्ड कप हारे दो साल का समय हो गया है, मगर यह तारीख कोई भुला नहीं पा रहा है। हालांकि, अब भारतीय वुमेंस टीम ने 2 नवंबर को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर इन जख्मों पर मलहम लगाया है। रोहित शर्मा भी यह मैच देखने नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में पहुंचे थे और जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता तो वह इमोशनल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं।
रोहित शर्मा की नजरें अब साउथ अफ्रीका में होने वाले 2027 वर्ल्ड कप में अपने इस सपने को पूरा करने की होगी। हालांकि वह बतौर कप्तान यह सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। हाल ही में उनसे वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल ने बतौर कप्तान डेब्यू किया। हालांकि उस सीरीज में टीम इंडिया को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा का बल्ला पहले वनडे में तो खामोश रहा, मगर दूसरे वनडे में उन्होंने अर्धशतक और तीसरे वनडे में मैच जिताऊ शतकीय पारी खेली। रोहित शर्मा को तीसरे वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। वहीं सीरीज में 200 से अधिक रन बनाने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी मिला।
बात वुमेंस वर्ल्ड कप फाइनल की करें तो, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के अर्धशतकों की मदद से 298 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस स्कोर का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 246 रनों पर ही सिमट गई। भारत ने यह मैच 52 रनों के अंतर से जीतकर पहली बार वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा जमाया। दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने बल्ले के बाद गेंदबाजी में भी धमाल मचाया। दीप्ति ने 5 तो शेफाली ने 2 विकेट लिए।