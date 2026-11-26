हार्दिक पांड्या की जगह लेंगे रोहित शर्मा? IPL 2027 नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने फैंस को दिया हिंट
मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 24 घंटे बाद कप्तान का ऐलान होगा। हालांकि इस पोस्ट के समय को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2027 के लिए शुक्रवार को कप्तान की घोषणा करेगी। हार्दिक पांड्या के ट्रेड डील के जरिए पंजाब किंग्स से जुड़ने के बाद मुंबई की टीम में ये स्थान खाली है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फ्रेंचाइजी अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज को फिर से कप्तानी की जिम्मेदारी सौपने वाली है। मुंबई ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिस समय पर ये पोस्ट सामने आई है, उसने रोहित को लेकर बड़ा हिंट दिया है। रोहित इससे पहले 10 साल तक फ्रेंचाइजी के लिए कप्तानी कर चुके हैं।
मुंबई इंडियंस ने शेयर किया पोस्ट
हार्दिक पिछले तीन आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) सत्र में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर चुके हैं। लेकिन अब अगले सीजन में वह पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोहित कप्तान बनने वाले हैं, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान की जिम्मेदारी मिल सकती है। मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को पांच बजकर पैतालीस मिनट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें बताया है कि 24 घंटे बाद टीम के कप्तान का ऐलान होगा। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम रोहित की कप्तानी में ही पांच बार चैंपियन बनी है, जबकि रोहित के जर्सी का नंबर 45 है, ऐसे में लोग कयास लग रहे हैं कि रोहित ही मुंबई के अगले कप्तान बनने वाले हैं।
फ्रेंचाइजी ने रिटेन किए खिलाड़ी
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने उन खिलाड़ियों की सूची जारी की है जिन्हें उन्होंने अपनी टीम में बनाए रखा (रिटेन किया) है। इन खिलाड़ियों में अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज और सुनील नारायण जैसे स्टार खिलाड़ी भी शामिल हैं। कुल 184 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया जिनमें 55 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। गुजरात टाइटन्स ने सबसे अधिक खिलाड़ियों (22) को रिटेन किया है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने सबसे अधिक सात विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में बनाए रखा है, जबकि पांच बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके), पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने 19-19 खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखा है। लखनऊ सुपर जायंट्स 18 खिलाड़ियों को बरकरार रखने के बाद 47.45 करोड़ रुपये की सबसे अधिक शेष धनराशि के साथ नीलामी में प्रवेश करेगा। नीलामी में उसे सात स्थान भरने हैं।
गुजरात टाइटन्स के पास सबसे कम 8.75 करोड़ रुपये की राशि बची हुई और उसे तीन खिलाड़ियों की जरूरत है। सभी 10 फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों को बरकरार रखने के लिए कुल 1,002.05 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे नीलामी के लिए कुल 297.95 करोड़ रुपये का बजट बचा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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