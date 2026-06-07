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सूर्यकुमार यादव का हुआ रोहित शर्मा जैसा हाल, वर्ल्ड कप जीतने के बाद छिनी कप्तानी; हिटमैन बोले- कुछ भी आसान नहीं…

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी20 टीम के कप्तान के पद से बर्खास्त किए जाने के बाद रोहित शर्मा का पहला रिएक्शन सामने आया है। रोहित सूर्या के सपोर्ट में नजर आए। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव के लिए कुछ भी आसान नहीं रहा।

सूर्यकुमार यादव का हुआ रोहित शर्मा जैसा हाल, वर्ल्ड कप जीतने के बाद छिनी कप्तानी; हिटमैन बोले- कुछ भी आसान नहीं…

सूर्यकुमार यादव का भारतीय टी20 टीम के कप्तान के पद से बर्खास्त कर दिया है। शनिवार दोपहर बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को नया कप्तान नियुक्त किया। सूर्या की कप्तानी में भारत ने कुछ महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। भारत बैक टू बैक दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना था, इसके अलावा टीम इंडिया घर पर टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाली भी पहली टीम थी। खिताब जिताने के बावजूद सूर्या को कप्तानी के पद से हटाया गया। उनके साथ भी बर्ताव वैसा ही हुआ जैसे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ हुआ था। रोहित शर्मा ने भारत को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, मगर उस टूर्नामेंट के तुरंत बाद उनसे कप्तानी छीन ली गई। शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था। अब सूर्या को कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा का रिएक्शन सामने आया है। हिटमैन ने कहा कि सूर्यकुमार यादव के लिए कुछ भी आसान नहीं रहा।

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शनिवार को T20 मुंबई लीग के मौके पर बात करते हुए, रोहित ने सूर्यकुमार के टॉप तक के सफर के बारे में बताया, और उस लगन को हाईलाइट किया जिसने उन्हें तीस साल की उम्र में इंडियन टीम में जगह बनाने और आखिरकार टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताने में मदद की।

रोहित ने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि कुछ भी आसान नहीं रहा है, खासकर सूर्य के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसने 30 या 31 साल की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू किया, जिसका मतलब है कि उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा लड़ाई में रहना चाहता था और जब मौका मिला, तो वह उसे दोनों हाथों से पकड़ना चाहता था, और उसने ऐसा किया।"

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सूर्यकुमार यादव का टी20 करियर

सूर्यकुमार के बाहर होने से भारत के T20I सेटअप में एक शानदार चैप्टर का अंत हुआ। मार्च 2021 में डेब्यू करने के बाद से, मुंबई के इस बैटर ने 113 मैचों में 36.35 के एवरेज और 162.94 के स्ट्राइक-रेट से 3,272 रन बनाए हैं। उनके रिकॉर्ड में 25 हाफ-सेंचुरी और चार सेंचुरी शामिल हैं, इन नंबरों ने उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक T20 बैट्समैन में से एक बनाने में मदद की।

सूर्या ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम की कमान संभाली जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने इस फॉर्मेट को अलविदा कहा। उनकी कप्तानी में भारत कोई सीरीज नहीं हारा। वहीं टीम इंडिया ने एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट भी जीते। एशिया कप में तो भारत ने पाकिस्तान को फाइनल समेत तीन बार धूल चटाई थी।

सूर्यकुमार यादव की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 कप्तानों में की जाएगी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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