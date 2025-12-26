Cricket Logo
रोहित शर्मा का टूटा दिल, फेवरेट ‘पुल शॉट’ ने दिया धोखा; गोल्डन डक पर हुए आउट- VIDEO

रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे राउंड में गोल्डन डक पर आउट हुए। वह अपना पसंदीदा पुल शॉट खेल रहे थे, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फाइनल लेग पर फील्डर ने उनका कैच पकड़ा।

Dec 26, 2025 10:27 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विजय हजारे ट्रॉफी में आज मुंबई का मैच उत्तराखंड से हो रहा है। इस मैच को देखने के लिए जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में हजारों की गिनती में दर्शक पहुंचे हुए हैं। आकर्षण का केंद्र रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में 155 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। हालांकि दूसरे मैच में रोहित शर्मा और उनके फैंस के हाथ निराशा लगी क्योंकि हिटमैन पारी की अपनी पहली गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हो गए। रोहित शर्मा का दिल उस समय ज्यादा टूटा जब वह अपना पसंदीदा पुल शॉट खेलकर आउट हुए।

उत्तराखंड के लिए पारी का पहला ओवर देवेंद्र सिंह बोरा ने डाला। पहली पांच गेंदें अंगकृष रघुवंशी ने खेली। ओवर की आखिरी गेंद पर जब रोहित शर्मा को स्ट्राइक मिली तो बोरा ने उन्हें शॉट पिच गेंद डालने का प्लान बनाया, ताकि रोहित अपना फेवरेट पुल शॉट खेलने के लिए मजबूर हो जाए।

बोरा के इस प्लान में हिटमैन फंसे और उन्होंने पुल शॉट लगाया। गेंद उनके बल्ले पर अच्छे से नहीं आई और सीधा फाइन लेग पर खड़े जगमोहन नगरकोटी के हाथों में गई। रोहित का कैच लेने में जगमोहन से एक बार तो फंबल हुआ, मगर उन्होंने गेंद को नीचे नहीं गिरने दिया। यह कैच उनके करियर के सबसे मुश्किल कैचों में भी हो सकता है।

रोहित शर्मा के आउट होने के बाद रघुवंशी भी जल्दी पवेलियन लौट गए। उन्होंने 20 गेंदों पर 11 रन बनाए। खबर लिखे जाने तक मुंबई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन है। सरफराज खान और मुशीर खान की जोड़ी ने मुंबई को संभाला हुआ है। दोनों भाई अर्धशतक के करीब हैं।

