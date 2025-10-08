रोहित शर्मा के रिकॉर्ड के 'दहले' से दहल जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बनने और टूटने जा रहे हैं कई कीर्तिमान

हिटमैन रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 10 रिकॉर्ड बना सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे हैं, जिनके लिए रोहित शर्मा को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं हैं। इन रिकॉर्ड्स के बारे में जान लीजिए।

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज में नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा इस सीरीज में बतौर कप्तान तो नहीं खेलेंगे, लेकिन एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर दिखाई देंगे। इस दौरान रोहित शर्मा के निशाने पर कई रिकॉर्ड भी होंगे। संभावित रूप से 10 बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उनको कमाल की बल्लेबाजी और फील्डिंग करनी होगी। कुछ रिकॉर्ड तो वे आराम से बना सकते हैं। इस स्टोरी में आप जान लीजिए कि वे कौन से रिकॉर्ड हैं, जिन्हें हिटमैन अपना निशाना बना सकते हैं।

1. 500 इंटरनेशनल मैच रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में टॉस के बाद ही 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। वे ऐसा करने वाले पांचवें भारतीय होंगे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने इस उपलब्धि को अपने नाम किया हुआ है।

2. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक हजारी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में रोहित शर्मा जैसे ही 10 रन बना लेंगे, वैसे ही वह ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में 1000 रन पूरे कर लेंगे। वे ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज होंगे। वे अब तक 990 रन बना चुके हैं।

3. तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा के पास वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का मौका है। हिटमैन इस सीरीज में जैसे ही 54 रन बना लेंगे। वैसे ही वह सौरव गांगुली (11221) से आगे निकल जाएंगे। रोहित ने 273 वनडे मैचों में 11168 रन अब तक बनाए हैं।

4. शतकों का अर्धशतक हिटमैन रोहित शर्मा शतकों का अर्धशतक लगाने से एक कदम दूर हैं। रोहित शर्मा ने अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में जब भी शतक जड़ा तो वह भारत के तीसरे और दुनिया के 10वें बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक जड़े हैं। रोहित अब तक 49 शतक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जड़ चुके हैं।

5. फील्डर के तौर पर शतक रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज तो कई रिकॉर्ड बनने के करीब हैं, जबकि फील्डर के तौर पर वे कैचों का शतक पूरा करने के भी करीब हैं। तीन मैचों की सीरीज में अगर रोहित ने तीन कैच पकड़ लिए तो वे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे।

6. वनडे क्रिकेट में सिक्सर किंग रोहित शर्मा के पास वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सिक्सर किंग बनने का मौका भी है। अगर रोहित शर्मा ने 3 मैचों में 8 छक्के जड़ दिए तो वे इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने अब तक 344 छक्के ODI क्रिकेट में जड़े हैं। उनसे आगे शाहिद अफरीदी हैं, जिन्होंने 351 छक्के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े हैं।

7. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छक्कों का शतक अगर रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 12 छक्के जड़ दिए तो वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। दुनिया का कोई अन्य बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया है। 46 मैचों में रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI क्रिकेट में 88 छक्के जड़े हुए हैं।

8. इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के रोहित शर्मा अगर छक्कों का शतक पूरा करते हैं और इसके बाद एक और छक्का जड़ते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले और एकमात्र बल्लेबाज होंगे, जिनके नाम 650 छक्के दर्ज हो जाएंगे। ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन हिटमैन के लिए नामुमकिन नहीं है।

9. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी हो सकता है। रोहित शर्मा को इसलिए 3 मैचों में 2 शतक जड़ने होंगे। रोहित (8) से आगे सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 9 शतक दर्ज हैं।