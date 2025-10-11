Rohit Sharma craze at Shivaji Park Abhishek Nair poses as bodyguard in front of fans says Usko Lagna Nahi Chahiye रोहित शर्मा का क्रेज; फैंस के सामने अभिषेक नायर बने बॉडीगार्ड, बोले- उसको लगना नहीं चाहिए, Cricket Hindi News - Hindustan
रोहित शर्मा का क्रेज; फैंस के सामने अभिषेक नायर बने बॉडीगार्ड, बोले- उसको लगना नहीं चाहिए

रोहित शर्मा के मेंटोर के साथ-साथ उनके बॉडीगार्ड का रोल अदा करते हुए अभिषेक नायर फैंस से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ‘कोई धक्का मत देना, हम सब फैन हैं, लेकिन उसको लगना नहीं चाहिए।’

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 07:00 AM
रोहित शर्मा से हाल ही में वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई है। वहीं टेस्ट और टी20 से वह पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। हिटमैन अपने करियर के आखिरी फेज में चल रहे हैं, मगर इसके बावजूद फैंस के दिलों में उनके लिए प्यार कम नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शुक्रवार को वायरल हुआ जिसमें रोहित शर्मा मुंबई के फेमस शिवाजी पार्क में घंटो भर प्रैक्टिस कर बाहर निकल रहे हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब हैं। ऐसे में पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और रोहित शर्मा के मेंटोर अभिषेक नायर बाहर निकलते हैं और फैंस से अपील करते हैं।

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शुक्रवार को मुंबई रणजी टीम के अपने पूर्व साथी अभिषेक नायर के साथ शिवाजी पार्क में लगभग दो घंटे तक अभ्यास किया। नायर कुछ समय पहले तक भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच भी थे। रोहित की जगह हाल ही में शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। रोहित 19 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के दौरान वापसी करेंगे। ऑल हार्ट क्रिकेट अकादमी में इस अभ्यास सत्र के दौरान मुंबई के क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी और कुछ अन्य स्थानीय खिलाड़ी मौजूद थे।

38 साल के रोहित शर्मा ने इस साल फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के लिए अपना पिछला मैच खेला था। भारत ने उनकी कप्तानी में 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में लगातार दूसरा आईसीसी खिताब जीता था।

भारत के पूर्व कप्तान रोहित के भविष्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं लेकिन उन्हें पुराने साथी विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोनों महान बल्लेबाज पिछले एक साल में टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। रोहित, कोहली और नवनियुक्त वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर 15 अक्टूबर को दो अलग-अलग समूहों में ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले नयी दिल्ली में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जो वर्तमान में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेल रही है।

