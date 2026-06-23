रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 साल पूरे, देखें सबसे लंबे करियर वाले टॉप 7 भारतीय
'हिटमैन' रोहित शर्मा ने साल 2007 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। दिग्गज बल्लेबाज रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 साल पूरे कर लिए हैं। वह फिलहाल भारत की ओर से एक फॉर्मेट में खेलते हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट में न ही डेब्यू आसान है और न ही लंबे समय तक टिके रहना। यहां खिलाड़ी को अपने खेल का सर्वोच्च स्तर बनाए रखने की जरूरत होती है। ऐसे में चुनिंदा क्रिकेटर ही 10 या 15 साल से अधिक खेल पाते हैं। इस स्तर पर 19 साल तक टिके रहना तो और भी मुश्किल होता है। हालांकि, 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने यह कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने आज यानी 23 जून को इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 साल पूरे कर लिए हैं। रोहित ने 23 जून 2007 को अपना पहला इंटरनेशनल मैच आयरलैंड के विरुद्ध खेला था। यह वनडे मुकाबला था, जो बेलफास्ट में आयोजित हुआ। रोहित को डेब्यू मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था।
दो फॉर्मेट से रिटायर हो चुके रोहित
रोहित ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच सितंबर 2007 में खेला था। वहीं, 'हिटमैन' को टेस्ट डेब्यू का अवसर 2013 में मिला था। 39 वर्षीय रोहित टेस्ट और T20I से रिटायर हो चुके हैं और सिर्फ वनडे फॉर्मेट में एक्टिव हैं। वह तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कर चुके हैं। रोहित के नेतृत्व में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। उन्होंने अभी तक 20 हजार से ज्यादा इंटरनेशनल रन बना लिए हैं। उन्होंने 67 टेस्ट में 4301, 285 वनडे में 11720 और 159 T20I में 4231 रन जुटाए। उनके बल्ले से कुल 50 इंटरनेशनल शतक निकले हैं। उन्होंने 112 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं।
रोहित शर्मा से आगे मोहिंदर अमरनाथ
रोहित सबसे लंबे इंटरनेशनल करियर वाले टॉप 7 भारतीयों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर आ गए हैं। उनसे आगे मोहिंदर अमरनाथ हैं। उनका 19 साल और 31 दिन का करियर रहा। भारत के लिए सबसे लंबा इंटरनेशनल करियर का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। महान बल्लेबाज सचिन 24 सालों तक एक्टिव रहे। उन्होंने 1989 में डेब्यू किया और 2013 में रिटायरमेंट लिया। वहीं, ओवरऑल सबसे लंबे इंटरनेशनल करियर का रिकॉर्ड विल्फ्रेड रोड्स के खाते में है। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर रोड्स का 30 साल और 315 दिन का करियर था। वह 1899 से 1930 तक एक्टिव रहे थे।
भारत के लिए पुरुष क्रिकेटर का सबसे लंबा इंटरनेशनल करियर
24 साल और एक दिन - सचिन तेंदुलकर (1989-2013)
19 साल और 31 दिन - मोहिंदर अमरनाथ (1969-1989)
19 साल - रोहित शर्मा (2007-2026)
19 साल - लाला अमरनाथ (1933-1952)
18 साल और 250 दिन - आशीष नेहरा (1999-2017)
18 साल और 214 दिन - एस वेंकटराघवन (1965-1983)
18 साल और 191 दिन - अनिल कुंबले (1990-2008)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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