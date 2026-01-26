रोहित शर्मा ने माहौल बदलकर रख दिया, 2022 से पहले हम..., यूजी चहल ने हिटमैन की कप्तानी के गढ़े कसीदे

Cricket Logo
भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुवाहटी में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री के दौरान चहल ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया के भीतर आए क्रांतिकारी बदलावों पर चर्चा की। 

Jan 26, 2026 06:25 pm IST
भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुवाहटी में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री के दौरान चहल ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया के भीतर आए क्रांतिकारी बदलावों पर चर्चा की। चहल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि 2022 से पहले भारतीय टीम का दृष्टिकोण काफी अलग था और टीम अक्सर मध्य ओवरों में अपनी लय खो देती थी। उनके अनुसार, पहले भारतीय टीम मुख्य रूप से 6 से 15 ओवरों के बीच संघर्ष करती हुई नजर आती थी, जिसके कारण अंतिम स्कोर अक्सर 180 रनों के आसपास ही सिमट कर रह जाता था। हालांकि, रोहित शर्मा ने कमान संभालते ही इस अप्रोच को बदलने का फैसला लिया और पूरी टीम ने उनके इस नए विजन को फॉलो किया।

चहल के अनुसार, रोहित शर्मा की इस नई रणनीति का सबसे प्रभावी असर टीम के आक्रामक खेल के अंदाज पर पड़ा है। चहल ने बताया कि अब भारतीय टीम विकेट गिरने की चिंता किए बिना लगातार प्रहार करने की मानसिकता के साथ मैदान पर उतरती है। आज टीम का स्वरूप ऐसा हो गया है कि मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी 200+ के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास करता है, जिससे विपक्षी गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बना रहता है। चहल के शब्दों में, "अब अगर मध्यक्रम में विकेट गिर भी जाते हैं, तब भी हम प्रहार करना बंद नहीं करते।" यह रणनीतिक बदलाव 2022 के बाद से रोहित शर्मा के नेतृत्व में आए टीम के आक्रामक अप्रोच को दिखाता है, जिसने भारत को टी-20 फॉर्मेट में पहले से कहीं अधिक घातक और निडर बना दिया है।

रोहित शर्मा के इस निडर ब्रांड ऑफ क्रिकेट का असर हाल के मैचों में भी साफ नजर आया है, जहां युवा खिलाड़ी भी उसी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी कर रहे हैं जिसका जिक्र चहल ने किया है। चहल का यह बयान उस समय आया है जब भारतीय टीम अपनी जबरदस्त बेंच स्ट्रेंथ और आक्रामकता के कारण दुनिया की नंबर-1 टी-20 टीम के रूप में अपना दबदबा बनाए हुए है। चहल ने कहा कि रोहित की कप्तानी ने न केवल टीम के खेलने का तरीका बदला है, बल्कि खिलाड़ियों को वह मानसिक स्वतंत्रता भी दी है जहां आक्रामकता ही जीत का नया मंत्र बन गई है। यही कारण है कि आज भारतीय टीम बड़े से बड़े लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर रही है।

बता दें कि रोहित शर्मा ने भारत के लिए दो टी-20 विश्व कप में कप्तानी की। 2022 के विश्व कप में निराशा हाथ लगने के बाद रोहित शर्मा ने टीम इंडिया में कई बदलाव किए और खेलने के तरीके को भी बदला। 2024 के टी-20 विश्व कप के लिए रोहित शर्मा ने एक मजबूत और विस्फोटक टीम बनाई। उन्होंने 2024 टी-20 विश्व कप विराट कोहली जैसे दूसरे नंबर के बल्लेबाज को टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के विश्व कप में सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारने का बड़ा निर्णय लिया। रोहित के ये सभी निर्णय भारत के लिए सकारात्मक साबित हुए और ब्लू आर्मी ने साल 2024 का विश्व कप अपने नाम किया। रोहित शर्मा ने विश्व कप जिताने के बाद टी-20 फॉर्मेट को अलविदा कहा, लेकिन भारतीय टीम के खेलने के अंदाज को एकदम बदल दिया। रोहित के जाने के बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम ने अपने खेलने के अंदाज को और विस्फोटक बनाया है, जिसकी वजह से टीम इंडिया बड़े-बड़े स्कोर खड़े करने में कामयाब रही है। अब देखना होगा कि सूर्या ब्रिगेड अपनी इसी अप्रोच के साथ टी-20 वर्ल्ड कप को बचा पाते हैं या नहीं।

