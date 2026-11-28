अश्विन ने रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस के कप्तान बनने पर कहा है कि हिटमैन के फिर से गद्दी संभालने से यह तय नहीं हो जाता कि मुंबई को आईपीएल 2027 में सफलता मिलेगी। रोहित को अभी कई चीजों पर काम करना होगा।

रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए हैं। 5 बार एमआई को ट्रॉफी जिताने वाले इस कप्तान से फ्रेंचाइजी ने अचानक 3 साल पहले कप्तानी छीन ली थी। गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर उन्होंने डायरेक्ट टीम का कप्तान बना दिया था। उनके इस फैसले से ना रोहित शर्मा के फैंस खुश थे और ना ही मुंबई इंडियंस के। इसी वजह से जब भी मुंबई की टीम किसी भी मैदान पर खेलती थी तो हार्दिक पांड्या के खिलाफ हूटिंग की जाती थी। हालांकि तीन साल निराशाजक प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस ने अपनी गलती सुधार ली है। हार्दिक पांड्या को उन्होंने पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड कर टीम से एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखाया है और रोहित को फिर से कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन का मानना है कि रोहित को फिर से कप्तान बनाने से सबकुछ ठीक नहीं हो जाएगा और उनको कप्तानी वापस सौपने से MI को सफलता की गैरेंटी नहीं मिलेगी।

अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, "मुंबई ने अपना आखिरी टाइटल 2020 में जीता था। तब से, उनका सबसे अच्छा फिनिश चौथा पायदान का रहा है। चाहे रोहित शर्मा कप्तान हों या हार्दिक पांड्या, चौथा स्थान उनका सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है। एक तर्क यह है कि लीडरशिप एक मुद्दा रहा है, कि हार्दिक ने टीम की कप्तानी अच्छी तरह से नहीं की और रोहित बेहतर काम कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि यहां एक गहरा मुद्दा है। जब आप रिकॉर्ड देखते हैं, तो नतीजे एक जैसे ही रहे हैं, चाहे कप्तान कोई भी रहा हो।"

धोनी को CSK से और रोहित को MI से अलग नहीं कर सकते उन्होंने कहा, "आप MS धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स से अलग नहीं कर सकते, जैसे आप रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की विरासत से अलग नहीं कर सकते। रोहित को वापस लाने का मुंबई का फैसला शायद उस बेहतरीन कल्चर की ओर लौटने की कोशिश है जिसने फ्रेंचाइजी को बताया है।"

रोहित-पोलार्ड का भाईचारा अश्विन ने कहा, "रोहित ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी हर खिलाड़ी इज्जत करता है। कीरोन पोलार्ड और रोहित के बीच अच्छे रिश्ते हैं। जब आप ड्रेसिंग रूम को देखते हैं, तो वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी इज्जत की जाती है। यही एक और वजह है कि मुंबई ने उन्हें वापस लाने का फैसला किया है।"

अश्विन का मानना ​​है कि रोहित मुंबई को लीड करने के लिए सही चॉइस हैं, साथ ही उन्होंने टीम के बॉलिंग रिसोर्स और उनका कितने अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी अहमियत पर भी ज़ोर दिया। अश्विन का मानना ​​है कि रोहित की अपने बॉलर्स को लगाने और फील्ड सेट करने की काबिलियत कीमती साबित हो सकती है। हालांकि, मुंबई को अभी भी सही इंडियन बॉलिंग ऑप्शन पहचानने और यह पता लगाने की जरूरत है कि उनके पांचवें बॉलर के तौर पर कौन ज़िम्मेदारी लेगा।

अश्विन ने कहा, "एक बात तो पक्की है, रोहित शर्मा जानते हैं कि अपने बॉलर्स का इस्तेमाल कैसे करना है और अपने फील्डर्स को अच्छे से कैसे लगाना है। उनके पास जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह हैं। विल जैक्स भी बॉल से योगदान दे सकते हैं, जबकि मिचेल सेंटनर स्पिन डिपार्टमेंट में अनुभव लाते हैं। वे एक और भारतीय बॉलिंग टैलेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं और अपने पांचवें बॉलर को कैसे पहचानते हैं, यह जरूरी होगा। सही भारतीय स्पिनर ढूंढना भी फ्रेंचाइजी के लिए एक अहम फैसला होगा।"

अश्विन ने यह मानने से भी मना किया कि रोहित की कप्तानी से मुंबई की समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि रोहित के अंडर पिछले सीजन में भी फ्रेंचाइजी के पास एक मजबूत बॉलिंग अटैक था, लेकिन वह हमेशा सफलता में नहीं बदला।