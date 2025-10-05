रोहित शर्मा ने जो टीम बनाई...शुभमन गिल वनडे कप्तान बने तो मोहम्मद कैफ ने कही बड़ी बात

शुभमन गिल को भारत का वनडे कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा को लेकर बड़ी बात कही। रोहित ने 56 वनडे मैचों में कप्तानी की, जिसमें भारतीय टीम ने 42 अपने नाम किए।

टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके रोहित शर्मा ने भारतीय वनडे टीम की कप्तानी गंवा दी है। बीसीसीआई ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया। वह टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं। 38 वर्षीय रोहित के नेतृत्व में भारत का प्रदर्शन बेजोड़ रहा। उन्होंने 56 वनडे मैचों में कमान संभाली, जिसमें से भारत ने 42 जीते। उनकी कप्तानी में जहां भारत ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला तो वहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर कब्जा जमाया। रोहित की लीडरशिप में भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। गिल को वनडे कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने रोहित को लेकर बड़ी बात कही है।

44 वर्षीय कैफ ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है, जिसका अनुकरण करना मुश्किल है। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो निडर क्रिकेट खेलती थी और दबाव की परिस्थितियों में घबराती नहीं थी। उन्होंने एक खुशहाल ड्रेसिंग रूम बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। वह एक सच्चे लीडर थे, जिनमें शालीनता और क्लासी थी।'' कैफ की पोस्ट पर क्रिकेट फैंस के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ''रोहित की सबसे बड़ी जीत सिर्फ ट्रॉफिया नहीं थीं बल्कि उन्होंने जो कल्चर बनाया, वो था। वह दबाव में शांत, मैदान के बाहर एकजुट और मैदान पर निडर थे। उन्होंने लीडरशिप को सहज बनाया।''

बता दें कि बीसीसीआई ने साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए रोहित को हटाकर 25 वर्षीय गिल को कमान सौंपी है। रोहित और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में में गिल के नेतृत्व में खेलेंगे। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के इस कदम ने पीढ़ीगत बदलाव का भी संकेत दिया है। रोहित और विराट के 2027 वर्ल्ड कप के लिए भारत की योजना में शामिल होने की संभावना कम है।