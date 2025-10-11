Rohit Sharma broke his own Lamborghini car worth crores practice at Shivaji Park proved costly Watch Video रोहित शर्मा ने ‘फोड़ी’ खुद की करोड़ों की लैंबोर्गिनी कार, शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करना पड़ा भारी; VIDEO, Cricket Hindi News - Hindustan
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रैक्टिस करते हुए रोहित शर्मा स्लॉग स्वीप शॉट की मदद से गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा देते हैं। इस दौरान गेंद उनकी कार पर जाकर लगती है। मैदान पर मौजूद एक फैन ने इस घटना का वीडियो बनाया था जो इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 08:24 AM
भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज 19 अक्टूबर से होना है। इस टूर पर टीम इंडिया को तीन मैच की वनडे सीरीज के साथ 5 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है। वनडे सीरीज के लिए भारतीय फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी लंबे समय बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार प्लेयरों को एक बार फिर उन्हें मैदान पर देखने का मौका मिलेगा। इस टूर की तैयारी के लिए रोहित शर्मा अपनी फिटनेस और खेल पर जमकर मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में वह मुंबई के फेमस शिवाजी पार्क में पसीना बहा रहे हैं, मगर उन्हें यहां प्रैक्टिस करना काफी महंगा पड़ गया।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रैक्टिस करते हुए रोहित शर्मा स्लॉग स्वीप शॉट की मदद से गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा देते हैं। इस दौरान गेंद उनकी कार पर जाकर लगती है। मैदान पर मौजूद एक फैन ने इस घटना का वीडियो बनाया था जो इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में फैन कहता नजर आ रहा है ‘गई गाड़ी…खुद की ही गाड़ी को फोड़ दिया।’

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शुक्रवार को मुंबई रणजी टीम के अपने पूर्व साथी अभिषेक नायर के साथ शिवाजी पार्क में लगभग दो घंटे तक अभ्यास किया। नायर कुछ समय पहले तक भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच भी थे। रोहित की जगह हाल ही में शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। रोहित 19 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के दौरान वापसी करेंगे। ऑल हार्ट क्रिकेट अकादमी में इस अभ्यास सत्र के दौरान मुंबई के क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी और कुछ अन्य स्थानीय खिलाड़ी मौजूद थे।

38 साल के रोहित शर्मा ने इस साल फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के लिए अपना पिछला मैच खेला था। भारत ने उनकी कप्तानी में 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में लगातार दूसरा आईसीसी खिताब जीता था।

भारत के पूर्व कप्तान रोहित के भविष्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं लेकिन उन्हें पुराने साथी विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोनों महान बल्लेबाज पिछले एक साल में टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। रोहित, कोहली और नवनियुक्त वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर 15 अक्टूबर को दो अलग-अलग समूहों में ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले नयी दिल्ली में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जो वर्तमान में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेल रही है।

