रोहित शर्मा ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का ‘महारिकॉर्ड’, भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज बने
अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 79 रनों की पारी के साथ रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। वे भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। वे भारत की ओर से बतौर सलामी बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सहवाग के रिकॉर्ड को ध्वस्त करके यह कीर्तिमान स्थापित किया है। रोहित शर्मा ने पहले वनडे मैच में 6 रन बनाने के साथ ही 16000 रनों का आंकड़ा बतौर सलामी बल्लेबाज पूरा कर लिया था। वे ऐसा करने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बने थे। सहवाग इस सूची में 16119 रनों के साथ पहले स्थान पर थे। हालांकि, अब उन्होंने सहवाग को भी पीछे कर दिया है। रोहित शर्मा ने भारत के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज 16137 रन बना लिए हैं, जबकि वीरेंद्र सहवाग के नाम 16119 रन थे।
रोहित शर्मा ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में सलामी बल्लेबाजी की है। हालांकि, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी की थी। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में उतरने से पहले रोहित शर्मा के नाम बतौर सलामी बल्लेबाज 15994 रन थे। उन्होंने पहले वनडे मैच में 6 रन बनाते ही 16000 रन एक सलामी बल्लेबाज के रूप में बनाने का महान कार्य किया। इस मैच में रोहित शर्मा 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरे वनडे मैच में उन्हें सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 109 रनों की जरूरत थी, लेकिन रोहित शर्मा सिर्फ 48 रन ही बना सके। हालांकि, उन्होंने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 79 रनों की पारी खेली और इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया।
भारत की ओर से बतौर सलामी बल्लेबाज सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अब रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं। वीरेंद्र सहवाग दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं, सचिन तेंदुलकर तीसरे और सुनील गावस्कर चौथे स्थान पर हैं। शिखर धवन इस सूची में पांचवें और सौरव गांगुली 6वें स्थान पर हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज
16137 - रोहित शर्मा
16119 - वीरेंद्र सहवाग
15335 - सचिन तेंदुलकर
12258 - सुनील गावस्कर
10867 - शिखर धवन
9157 - सौरव गांगुली
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के डेसमंड हेंस को पीछे करते हुए पांचवें नंबर पर अपनी जगह बना ली है। वहीं वीरेंद्र सहवाग लिस्ट में सातवें नंबर पर खिसक गए हैं। हेंस 6वें स्थान पर हैं। पहले स्थान पर सनथ जयसूर्या और दूसरे स्थान पर क्रिस गेल हैं। डेविड वॉर्नर लिस्ट में तीसरे और ग्रीम स्मिथ चौथे स्थान पर हैं, जिनकी फेहरिस्त में रोहित शर्मा अब पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के 7 बल्लेबाज
1. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 19298 रन
2. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 18867 रन
3. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 18744 रन
4. ग्रीम स्मिथ (साउथ अफ्रीका) - 16950 रन
5. रोहित शर्मा (भारत) - 16137 रन
6. डेसमंड हेंस (वेस्टइंडीज) 16120 रन
7. वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 16119 रन
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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