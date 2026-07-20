VIDEO: रोहित शर्मा का इंग्लैंड में आखिरी मैच के बाद आ गया वो इंटरव्यू, जिसका सभी को इंतजार था

इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में शतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा का इंटरव्यू सामने आया है। इस इंटरव्यू में हिटमैन ने अपने रिटायरमेंट की अफवाओं पर बात की है। बीसीसीआई ने खुद इस इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया है।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने स्टार ओपनर रोहित शर्मा के इंटरव्यू का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में हिटमैन अपने रिटायरमेंट की अफवाओं पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, लॉर्ड्स में खेले गए आखिरी वनडे से पहले ऐसी रिपोर्ट्स सामने आईं थीं कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच हो सकता है। हालांकि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मैच से पहले इन सभी अफवाओं पर पूर्ण विराम लगाय दिया था। लॉर्ड्स में शतक जड़ रोहित ने अपने आलोचकों को बल्ले से जवाब दिया।

बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किए एक वीडियो में रोहित शर्मा कहते नजर आ रहे हैं कि जब से उन्होंने डेब्यू किया है तब से बाहर से ऐसा शोर उन्हें सुनाई देने को मिल रहा है। हालांकि उन्होंने साथ यह भी कहा कि इस शोर के बिना मजा भी नहीं है।

रोहित शर्मा ने इंटरव्यू में कहा, "देखो, मेरा काम बैटिंग करना है, आओ और खेलो, अपने देश को रिप्रेजेंट करो, टीम को रिप्रेजेंट करो। जब से मैंने डेब्यू किया है, मुझे यही करने को कहा गया है, इसलिए मैं यही करने जा रहा हूं।

जब से मैंने डेब्यू किया है, तब से शोर है। और जब तक मैं यहां रहूंगा, यह हमेशा रहेगा। इसलिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि मैं मैदान पर क्या करता हूं। टीम की सफलता में योगदान देने की कोशिश करता हूं। अभी मेरा पूरा फोकस इसी पर है। और शोर तो होने दो।

अगर शोर नहीं होगा, तो मजा नहीं आएगा। मेरा काम अंदर है, उनका काम बाहर है। मैं इसे ऐसे ही देखता हूं।"

विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा ने खेले 400 इंटरनेशनल मैच रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी पहली ऐसी भारतीय जोड़ी बन गई है, जिसने 400 इंटरनेशनल मैच साथ खेले हो। विराट के साथ अपनी दोस्ती पर भी हिटमैन ने इस दौरान बात की। लॉर्ड्स वनडे के दौरान दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी हुई थी। इस पार्टनरशिप के टूटते ही भारत मैच में पिछड़ गया।