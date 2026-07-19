रोहित शर्मा ने शतक लगाकर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय
रोहित शर्मा रविवार को बतौर भारतीय सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 45 शतक लगाए हैं।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार शतक लगाया। वह लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। पूर्व कप्तान ने 84 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह इसके साथ वनडे में ऐतिहासिक मैदान पर एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बने। इस मैच से पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि रोहित का ये आखिरी वनडे मैच है। हालांकि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया था। उनका वनडे में ये 34वां शतक है।
बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा शतक
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने रविवार को लॉर्ड्स में 84 गेंद में अपना 34वां वनडे शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। इसके साथ ही बतौर ओपनर वह सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। इस सेंचुरी की बदौलत बतौर भारतीय ओपनर रोहित शर्मा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 46 शतक हो गए हैं। जबकि सचिन ने 45 शतक लगाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग हैं, जिन्होंने 36 शतक लगाए हैं। सुनील गावस्कर के नाम 34 और शिखर धवन ने 24 शतक मारे हैं।
भारतीय ओपनर द्वारा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक
46 - रोहित शर्मा
45 - सचिन तेंदुलकर
36 - वीरेंद्र सहवाग
34 - सुनील गावस्कर
24 - शिखर धवन
विजटिंग देशों में सबसे ज्यादा शतक
रोहित शर्मा का इंग्लैंड में रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने यहां पर 8 शतक लगाए हैं। इसके साथ ही वह विजटिंग देशों में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने यूएई में सात शतक लगाए हैं। सईद अनवर ने भी यूएई में इतने ही शतक मारे हैं। एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक ने भारत में 7-7 शतक जड़े हैं।
एक साथ 400 मैच खेलने वाले खिलाड़ी
2007 और 2008 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने के बाद से, रोहित और कोहली ने भारतीय क्रिकेट के बदलाव को न केवल देखा है, बल्कि उसे आकार भी दिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ 400वां मैच खेलने उतरे हैं। उनकी यह उपलब्धि उन्हें एक साथ सबसे ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली जोड़ियों की सर्वकालिक सूची में सातवें स्थान पर लाती है। श्रीलंका के कुमार संगकारा और माहेला जयवर्धने 550 मैचों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर हैं, उनके बाद तिलकरत्ने दिलशान और जयवर्धने (426) और संगकारा-दिलशान (418) का नंबर आता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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