Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rohit Sharma Becomes the New Sixer king of ODI Cricket Breaks Shahid Afridi World Record in IND vs SA 1st ODI
IND vs SA: रोहित शर्मा बने वनडे के नए सिक्सर किंग, शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया ध्वस्त
संक्षेप:
Rohit Sharma Sixes in ODI: रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
Sun, 30 Nov 2025 03:02 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। उन्होंने रविवार को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले वनडे में शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। रोहित के खाते में फिलहाल 352 सिक्स हैं। वह रांची में शानदार अर्धशतकीय पारी के दौरान 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने 277 वनडे में यह कारानामा अंजाम दिया। वहीं, पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अफरीदी ने अपने करियर में 398 वनडे मैचों में 351 छक्के जमाए। अफरीदी ने आखिरी वनडे साल 2015 में खेला। रोहित, अफरीदी के बाद लिस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल (331) हैं।
वनडे में सबसे ज्यादा छक्के
352* - रोहित शर्मा
351 - शाहिद अफरीदी
331 - क्रिस गेल
270 - सनथ जयसूर्या
229 - एमएस धोनी
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
